《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月31日

澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透3月31日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:29时,1港元=0.88666 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.22 7.61 2.40 南玻 10.91 5.72 2.15 深康佳 4.40 2.73 1.82 ST中华 10.29 4.14 2.80 ST中冠 10.28 4.25 2.73 深深宝 15.22 6.22 2.76 深华发 24.03 6.48 4.18 深赤湾 21.10 12.79 1.86 特力 48.07 10.72 5.06 飞亚达 14.27 7.29 2.21 一致药业 75.28 45.79 1.85 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.42 6.50 1.46 深南电 12.16 5.66 2.42 深纺织 12.72 6.10 2.35 方大集团 14.45 8.12 2.01 深国商 12.89 4.79 3.04 深赛格 10.00 4.39 2.57 宝石 11.34 6.10 2.10 小天鹅 41.93 31.00 1.53 粤高速 7.53 5.69 1.49 晨鸣纸业 12.12 9.10 1.50 ST珠江 10.77 5.43 2.24 美菱电器 7.14 4.52 1.78 大冷股份 11.31 6.07 2.10 粤电力 5.60 3.65 1.73 佛山照明 10.80 6.57 1.85 江铃汽车 27.33 18.55 1.66 沙隆达 14.33 6.94 2.33 苏常柴 8.63 4.52 2.15 威孚高科 22.85 17.73 1.45 古井贡酒 50.90 30.59 1.88 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.78 10.80 1.65 京东方 3.44 2.79 1.39 鲁泰 12.85 9.21 1.57 本钢板材 5.69 2.86 2.24 张裕 36.88 20.13 2.07 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017