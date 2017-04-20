《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月20日

日本股市：日经指数早盘上涨，受助于出口股和金融股
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠 9.86 4.25 2.62 深深宝 13.95 6.00 2.63 深华发 22.50 6.46 3.93 深赤湾 25.25 13.76 2.07 特力 43.85 10.40 4.76 飞亚达 14.76 7.24 2.30 一致药业 77.99 46.32 1.90 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.44 6.39 1.49 深南电 10.35 5.21 2.24 深纺织 11.65 6.12 2.15 方大集团 13.85 7.96 1.97 深国商 12.00 4.68 2.90 深赛格 9.35 4.20 2.51 宝石 10.67 5.83 2.07 小天鹅 45.94 31.14 1.67 粤高速 8.14 5.96 1.54 晨鸣纸业 12.59 9.17 1.55 ST珠江 11.62 5.63 2.33 美菱电器 6.98 4.44 1.78 大冷股份 10.63 5.97 2.01 粤电力 5.69 3.57 1.80 佛山照明 10.18 6.56 1.75 江铃汽车 25.53 18.00 1.60 沙隆达 14.06 6.84 2.32 苏常柴 8.00 4.48 2.02 威孚高科 24.58 18.31 1.52 古井贡酒 54.00 31.10 1.96 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.67 10.49 1.69 京东方 3.80 2.95 1.45 鲁泰 12.75 9.24 1.56 本钢板材 5.30 2.83 2.12 张裕 37.98 21.05 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。