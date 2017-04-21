《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月21日

《汇市简讯》欧元/日圆料维持区间交投
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
4月21日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:25时,1美元=6.8828人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.36 1.103 2.29 大众交通 6.01 0.694 1.26 永生投资 12.02 1.471 1.19 老凤祥 40.09 3.602 1.62 S中纺机 9.09 0.447 2.95 鼎立股份 12.49 0.917 1.98 氯碱化工 11.24 0.656 2.49 双钱股份 11.2 0.902 1.80 海立股份 12 0.769 2.27 浦东金桥 17.5 1.461 1.74 外高桥 19.42 1.69 1.67 ST联华 10.72 1.083 1.44 锦江投资 20.64 1.436 2.09 中路股份 25.13 1.874 1.95 金山开发 25.51 0.998 3.71 海欣股份 10.6 0.733 2.10 耀皮玻璃 7.5 0.699 1.56 大江股份 8.17 0.577 2.06 上柴股份 12.88 0.81 2.31 丹化科技 6.62 0.496 1.94 上海三毛 14.13 1.025 2.00 友谊股份 15.46 1.491 1.51 上工申贝 13.45 0.98 1.99 上海机电 22.16 2.14 1.50 宝信软件 16.65 1.51 1.60 上海物贸 14.55 0.923 2.29 自仪股份 19.63 1.481 1.93 上海普天 16.09 0.784 2.98 陆家嘴 24.3 1.621 2.18 华新水泥 9.66 0.791 1.77 锦江股份 28.06 2.185 1.87 鄂尔多斯 11.61 1.031 1.64 华电能源 4.92 0.501 1.43 SST天海 7.48 0.586 1.85 大名城 8.14 0.789 1.50 东方通信 7.32 0.658 1.62 黄山旅游 18.55 1.558 1.73 开开实业 15.56 1.127 2.01 海南航空 3.4 0.622 0.79 ST轻骑 10.7 0.598 2.60 振华重工 5.68 0.519 1.59 锦州港 4.6 0.531 1.26 九龙山 5.6 0.548 1.48 凌云股份 20.58 0.927 3.23 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正26 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 --