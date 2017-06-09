《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月9日

标题新闻：警方称伦敦高楼大火起火点为惠而浦Hotpoint冰箱，惠而浦将配合当局调查
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路透6月9日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:50时,1美元=6.7985人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.669 1.55 市北高新 7.63 0.548 2.05 大众交通 5.55 0.691 1.18 永生投资 10.72 1.162 1.36 老凤祥 45.3 3.897 1.71 S中纺机 7.92 0.441 2.64 鼎立股份 11.25 0.916 1.81 氯碱化工 9.87 0.635 2.29 双钱股份 10.62 0.908 1.72 海立股份 10.15 0.736 2.03 浦东金桥 17.96 1.457 1.81 外高桥 17.39 1.56 1.64 ST联华 10.41 0.991 1.55 锦江投资 17.53 1.392 1.85 中路股份 21.5 1.394 2.27 金山开发 24.88 0.971 3.77 海欣股份 8.19 0.626 1.92 耀皮玻璃 6.76 0.671 1.48 大江股份 6.54 0.548 1.76 上柴股份 14.48 0.774 2.75 丹化科技 6.74 0.422 2.35 上海三毛 14 1.102 1.87 友谊股份 15.24 1.437 1.56 上工申贝 13.66 0.974 2.06 上海机电 20.23 2.009 1.48 宝信软件 15.78 1.372 1.69 上海物贸 12.23 0.927 1.94 自仪股份 19.07 1.419 1.98 上海普天 13.66 0.782 2.57 陆家嘴 23.26 1.61 2.13 华新水泥 8.42 0.754 1.64 锦江股份 27.03 2.156 1.84 鄂尔多斯 9.17 0.933 1.45 华电能源 4.46 0.49 1.34 SST天海 5.82 0.517 1.66 大名城 7.72 0.75 1.51 东方通信 6.84 0.618 1.63 黄山旅游 17.8 1.563 1.68 开开实业 14.24 1 2.09 海南航空 3.26 0.57 0.84 ST轻骑 8.92 0.528 2.48 振华重工 5.37 0.513 1.54 锦州港 4.26 0.516 1.21 九龙山 4.96 0.491 1.49 凌云股份 19.97 0.93 3.16 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周五傍晚下跌，四个交易日来有三日下跌，因预期产量增加。 马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌0.2%至每吨2,442马币(林吉特)。 合约成交量为24,646口，每口25吨。 “棕榈油价格下跌，是因市场预期产量将上升，特别是在开斋节假期之后。”吉隆坡一期货交易商说。 马来西亚市场下周初将因假期休市，6月28日恢复交易。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.5%，大连商品交易所9月豆油跌0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆红蜻蜓油脂1.26亿美元等值联贷违约，公司向银行要求豁免，已延长银行回复截止日期。