《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月16日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:08时,1美元=6.8116人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.49 0.685 1.61 市北高新 7.49 0.549 2.00 大众交通 5.41 0.679 1.17 永生投资 10.82 1.18 1.35 老凤祥 45.99 3.905 1.73 S中纺机 8.67 0.447 2.85 鼎立股份 10.94 0.916 1.75 氯碱化工 10.69 0.654 2.40 双钱股份 11.48 0.924 1.82 海立股份 10.09 0.74 2.00 浦东金桥 17.9 1.453 1.81 外高桥 17.39 1.56 1.64 ST联华 10.1 0.983 1.51 锦江投资 18.28 1.375 1.95 中路股份 21.63 1.334 2.38 金山开发 25.99 0.97 3.93 海欣股份 8.53 0.634 1.98 耀皮玻璃 6.69 0.677 1.45 大江股份 6.62 0.539 1.80 上柴股份 15.29 0.778 2.89 丹化科技 6.87 0.421 2.40 上海三毛 13.87 1.118 1.82 友谊股份 15 1.433 1.54 上工申贝 13.64 0.973 2.06 上海机电 20.39 1.96 1.53 宝信软件 16.75 1.368 1.80 上海物贸 12.45 0.918 1.99 自仪股份 20.8 1.461 2.09 上海普天 13.6 0.769 2.60 陆家嘴 22.85 1.554 2.16 华新水泥 8.48 0.753 1.65 锦江股份 26.24 2.149 1.79 鄂尔多斯 9.32 0.925 1.48 华电能源 4.47 0.49 1.34 SST天海 5.84 0.516 1.66 大名城 7.63 0.744 1.51 东方通信 6.88 0.613 1.65 黄山旅游 17.44 1.566 1.63 开开实业 13.84 0.99 2.05 海南航空 3.24 0.558 0.85 ST轻骑 9.39 0.527 2.62 振华重工 5.31 0.513 1.52 锦州港 4.58 0.527 1.28 九龙山 5.11 0.501 1.50 凌云股份 20.43 0.926 3.24 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为