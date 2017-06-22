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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 15:34 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月22日

    路透6月22日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:32时,1美元=6.8318人民
币)
    
   公司名       A股代码        B股代码      A股股价(元)   B股股价(美元)     A/B股比价
  仪电电子                                          7.51           0.686           1.60
  市北高新                                          7.29           0.541           1.97
  大众交通                                          5.59           0.686           1.19
  永生投资                                          10.7            1.19           1.32
  老凤祥                                           46.31            3.89           1.74
  S中纺机                                            8.5           0.444           2.80
  鼎立股份                                         10.96           0.886           1.81
  氯碱化工                                         10.53           0.656           2.35
  双钱股份                                          11.5           0.929           1.81
  海立股份                                         11.94            0.76           2.30
  浦东金桥                                         18.86           1.475           1.87
  外高桥                                           17.73            1.59           1.63
  ST联华                                            9.68           0.969           1.46
  锦江投资                                         18.12           1.385           1.92
  中路股份                                         21.24           1.301           2.39
  金山开发                                         24.88           0.958           3.80
  海欣股份                                          8.98           0.635           2.07
  耀皮玻璃                                          6.71           0.675           1.46
  大江股份                                          6.66           0.548           1.78
  上柴股份                                         15.25           0.775           2.88
  丹化科技                                          6.79           0.418           2.38
  上海三毛                                          14.5           1.115           1.90
  友谊股份                                         15.35            1.46           1.54
  上工申贝                                         13.34           0.968           2.02
  上海机电                                         20.85           2.034           1.50
  宝信软件                                            16           1.384           1.69
  上海物贸                                         12.62           0.919           2.01
  自仪股份                                         25.93           1.572           2.41
  上海普天                                         13.66           0.767           2.61
  陆家嘴                                           23.58           1.566           2.20
  华新水泥                                           8.2           0.749           1.60
  锦江股份                                         25.91           2.128           1.78
  鄂尔多斯                                          9.31           0.925           1.47
  华电能源                                          4.43           0.488           1.33
  SST天海                                           5.79           0.517           1.64
  大名城                                            7.64           0.742           1.51
  东方通信                                          6.72           0.612           1.61
  黄山旅游                                          17.2           1.609           1.56
  开开实业                                          13.9               1           2.03
  海南航空                                          3.24           0.577           0.82
  ST轻骑                                            9.23           0.529           2.55
  振华重工                                          5.16           0.512           1.48
  锦州港                                            4.33           0.525           1.21
  九龙山                                            4.94            0.49           1.48
  凌云股份                                         21.31           0.922           3.38
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
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