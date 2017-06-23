《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月23日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:26时,1港元=0.87679人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 20.46 8.59 2.72 南玻 9.12 5.32 1.96 深康佳 4.64 2.82 1.88 ST中华 8.70 3.32 2.99 ST中冠 8.01 3.76 2.43 深深宝 13.58 5.65 2.74 深华发 19.20 5.67 3.86 深赤湾 31.59 14.17 2.54 特力 48.60 9.72 5.70 飞亚达 12.50 6.96 2.05 一致药业 77.52 45.39 1.95 深深房 11.17 5.72 2.23 ST盛润 8.80 6.30 1.59 深南电 9.96 4.66 2.44 深纺织 11.69 5.72 2.33 方大集团 7.22 4.86 1.69 深国商 11.75 4.35 3.08 深赛格 8.10 3.91 2.36 宝石 10.51 5.81 2.06 小天鹅 49.34 32.86 1.71 粤高速 8.66 6.08 1.62 晨鸣纸业 11.92 9.49 1.43 ST珠江 9.92 4.43 2.55 美菱电器 6.15 4.44 1.58 大冷股份 7.38 4.30 1.96 粤电力 5.32 3.60 1.69 佛山照明 9.07 6.13 1.69 江铃汽车 20.52 16.27 1.44 沙隆达 12.82 6.86 2.13 苏常柴 6.84 4.30 1.81 威孚高科 24.42 17.83 1.56 古井贡酒 50.33 31.74 1.81 ST东海 15.04 6.90 2.49 长安汽车 14.21 10.24 1.58 京东方 4.03 3.34 1.38 鲁泰 11.53 8.58 1.53 本钢板材 4.94 2.81 2.01 张裕 37.25 20.64 2.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。