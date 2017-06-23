《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月23日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月23日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:27时,1美元=6.8383人民币C NY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.2 0.54 1.95 大众交通 5.51 0.685 1.18 永生投资 10.53 1.185 1.30 老凤祥 49.15 3.954 1.82 S中纺机 8.5 0.444 2.80 鼎立股份 10.88 0.896 1.78 氯碱化工 10.46 0.655 2.34 双钱股份 11.79 0.928 1.86 海立股份 11.49 0.756 2.22 浦东金桥 18.43 1.473 1.83 外高桥 17.84 1.595 1.64 ST联华 9.52 0.974 1.43 锦江投资 17.8 1.371 1.90 中路股份 20.92 1.283 2.38 金山开发 24.4 0.946 3.77 海欣股份 8.87 0.638 2.03 耀皮玻璃 6.62 0.675 1.43 大江股份 6.64 0.547 1.78 上柴股份 15.21 0.775 2.87 丹化科技 6.81 0.419 2.38 上海三毛 14.35 1.106 1.90 友谊股份 15.38 1.469 1.53 上工申贝 13.23 0.961 2.01 上海机电 20.82 2.023 1.51 宝信软件 16.21 1.403 1.69 上海物贸 12.41 0.906 2.00 自仪股份 23.34 1.499 2.28 上海普天 13.67 0.765 2.61 陆家嘴 23.71 1.572 2.21 华新水泥 8.21 0.748 1.61 锦江股份 25.87 2.123 1.78 鄂尔多斯 9.53 0.923 1.51 华电能源 4.4 0.488 1.32 SST天海 5.61 0.509 1.61 大名城 7.7 0.743 1.52 东方通信 6.72 0.612 1.61 黄山旅游 17 1.605 1.55 开开实业 13.86 0.997 2.03 海南航空 3.22 0.57 0.83 ST轻骑 9.33 0.525 2.60 振华重工 5.18 0.514 1.47 锦州港 4.38 0.524 1.22 九龙山 4.8 0.482 1.46 凌云股份 22.24 0.911 3.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。