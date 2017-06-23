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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 15:28 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月23日

    路透6月23日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:27时,1美元=6.8383人民币C
NY=CFXS)
    
    公司名        A股代码         B股代码      A股股价(元)    B股股价(美元)     A/B股比价
  仪电电子                                             7.51            0.686           1.60
  市北高新                                              7.2             0.54           1.95
  大众交通                                             5.51            0.685           1.18
  永生投资                                            10.53            1.185           1.30
  老凤祥                                              49.15            3.954           1.82
  S中纺机                                               8.5            0.444           2.80
  鼎立股份                                            10.88            0.896           1.78
  氯碱化工                                            10.46            0.655           2.34
  双钱股份                                            11.79            0.928           1.86
  海立股份                                            11.49            0.756           2.22
  浦东金桥                                            18.43            1.473           1.83
  外高桥                                              17.84            1.595           1.64
  ST联华                                               9.52            0.974           1.43
  锦江投资                                             17.8            1.371           1.90
  中路股份                                            20.92            1.283           2.38
  金山开发                                             24.4            0.946           3.77
  海欣股份                                             8.87            0.638           2.03
  耀皮玻璃                                             6.62            0.675           1.43
  大江股份                                             6.64            0.547           1.78
  上柴股份                                            15.21            0.775           2.87
  丹化科技                                             6.81            0.419           2.38
  上海三毛                                            14.35            1.106           1.90
  友谊股份                                            15.38            1.469           1.53
  上工申贝                                            13.23            0.961           2.01
  上海机电                                            20.82            2.023           1.51
  宝信软件                                            16.21            1.403           1.69
  上海物贸                                            12.41            0.906           2.00
  自仪股份                                            23.34            1.499           2.28
  上海普天                                            13.67            0.765           2.61
  陆家嘴                                              23.71            1.572           2.21
  华新水泥                                             8.21            0.748           1.61
  锦江股份                                            25.87            2.123           1.78
  鄂尔多斯                                             9.53            0.923           1.51
  华电能源                                              4.4            0.488           1.32
  SST天海                                              5.61            0.509           1.61
  大名城                                                7.7            0.743           1.52
  东方通信                                             6.72            0.612           1.61
  黄山旅游                                               17            1.605           1.55
  开开实业                                            13.86            0.997           2.03
  海南航空                                             3.22             0.57           0.83
  ST轻骑                                               9.33            0.525           2.60
  振华重工                                             5.18            0.514           1.47
  锦州港                                               4.38            0.524           1.22
  九龙山                                                4.8            0.482           1.46
  凌云股份                                            22.24            0.911           3.57
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
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