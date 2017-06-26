《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月26日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:14时,1港元=0.8773人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 20.65 8.62 2.73 南玻 9.42 5.35 2.01 深康佳 4.69 2.84 1.88 ST中华 8.81 3.32 3.02 ST中冠 8.01 3.76 2.43 深深宝 13.73 5.62 2.78 深华发 19.20 5.67 3.86 深赤湾 32.08 14.35 2.55 特力 49.24 9.82 5.72 飞亚达 12.79 7.05 2.07 一致药业 79.99 45.40 2.01 深深房 11.17 5.72 2.23 ST盛润 9.14 6.44 1.62 深南电 10.79 4.90 2.51 深纺织 11.92 5.77 2.35 方大集团 7.29 4.84 1.72 深国商 11.72 4.35 3.07 深赛格 8.24 3.96 2.37 宝石 11.24 6.00 2.14 小天鹅 49.00 33.58 1.66 粤高速 8.78 6.10 1.64 晨鸣纸业 12.80 9.80 1.49 ST珠江 9.92 4.43 2.55 美菱电器 6.77 4.60 1.68 大冷股份 7.38 4.31 1.95 粤电力 5.37 3.63 1.69 佛山照明 9.18 6.15 1.70 江铃汽车 20.90 16.30 1.46 沙隆达 12.94 6.86 2.15 苏常柴 6.94 4.32 1.83 威孚高科 26.86 18.59 1.65 古井贡酒 52.40 32.14 1.86 ST东海 15.04 6.90 2.48 长安汽车 14.55 10.31 1.61 京东方 4.16 3.42 1.39 鲁泰 11.70 8.63 1.55 本钢板材 5.04 2.83 2.03 张裕 37.58 20.78 2.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。