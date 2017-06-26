《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月26日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:15时,1美元=6.8425人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.51 0.686 1.60 市北高新 7.26 0.544 1.95 大众交通 5.55 0.693 1.17 永生投资 10.73 1.2 1.31 老凤祥 49.16 4.02 1.79 S中纺机 8.5 0.444 2.80 鼎立股份 10.96 0.903 1.77 氯碱化工 10.48 0.659 2.32 双钱股份 11.76 0.935 1.84 海立股份 11.37 0.762 2.18 浦东金桥 18.33 1.481 1.81 外高桥 17.95 1.61 1.63 ST联华 9.64 0.975 1.44 锦江投资 17.9 1.394 1.88 中路股份 21.16 1.277 2.42 金山开发 24.91 0.954 3.82 海欣股份 8.83 0.64 2.02 耀皮玻璃 6.67 0.676 1.44 大江股份 6.78 0.553 1.79 上柴股份 15.49 0.785 2.88 丹化科技 6.82 0.42 2.37 上海三毛 14.43 1.117 1.89 友谊股份 15.6 1.484 1.54 上工申贝 13.31 0.971 2.00 上海机电 21.21 2.05 1.51 宝信软件 16.6 1.441 1.68 上海物贸 12.53 0.912 2.01 自仪股份 23.26 1.51 2.25 上海普天 13.81 0.767 2.63 陆家嘴 23.71 1.611 2.15 华新水泥 8.59 0.757 1.66 锦江股份 26.21 2.142 1.79 鄂尔多斯 9.69 0.93 1.52 华电能源 4.44 0.49 1.32 SST天海 5.69 0.508 1.64 大名城 7.73 0.75 1.51 东方通信 6.76 0.614 1.61 黄山旅游 16.94 1.615 1.53 开开实业 13.91 1.009 2.01 海南航空 3.24 0.572 0.83 ST轻骑 9.38 0.527 2.60 振华重工 5.24 0.517 1.48 锦州港 4.4 0.528 1.22 九龙山 4.81 0.484 1.45 凌云股份 22.45 0.92 3.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。