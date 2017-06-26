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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 15:18 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月26日

    路透6月26日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:15时,1美元=6.8425人民
币)
    
    公司名       A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(美元)     A/B股比价
  仪电电子                                         7.51          0.686             1.60
  市北高新                                         7.26          0.544             1.95
  大众交通                                         5.55          0.693             1.17
  永生投资                                        10.73            1.2             1.31
  老凤祥                                          49.16           4.02             1.79
  S中纺机                                           8.5          0.444             2.80
  鼎立股份                                        10.96          0.903             1.77
  氯碱化工                                        10.48          0.659             2.32
  双钱股份                                        11.76          0.935             1.84
  海立股份                                        11.37          0.762             2.18
  浦东金桥                                        18.33          1.481             1.81
  外高桥                                          17.95           1.61             1.63
  ST联华                                           9.64          0.975             1.44
  锦江投资                                         17.9          1.394             1.88
  中路股份                                        21.16          1.277             2.42
  金山开发                                        24.91          0.954             3.82
  海欣股份                                         8.83           0.64             2.02
  耀皮玻璃                                         6.67          0.676             1.44
  大江股份                                         6.78          0.553             1.79
  上柴股份                                        15.49          0.785             2.88
  丹化科技                                         6.82           0.42             2.37
  上海三毛                                        14.43          1.117             1.89
  友谊股份                                         15.6          1.484             1.54
  上工申贝                                        13.31          0.971             2.00
  上海机电                                        21.21           2.05             1.51
  宝信软件                                         16.6          1.441             1.68
  上海物贸                                        12.53          0.912             2.01
  自仪股份                                        23.26           1.51             2.25
  上海普天                                        13.81          0.767             2.63
  陆家嘴                                          23.71          1.611             2.15
  华新水泥                                         8.59          0.757             1.66
  锦江股份                                        26.21          2.142             1.79
  鄂尔多斯                                         9.69           0.93             1.52
  华电能源                                         4.44           0.49             1.32
  SST天海                                          5.69          0.508             1.64
  大名城                                           7.73           0.75             1.51
  东方通信                                         6.76          0.614             1.61
  黄山旅游                                        16.94          1.615             1.53
  开开实业                                        13.91          1.009             2.01
  海南航空                                         3.24          0.572             0.83
  ST轻骑                                           9.38          0.527             2.60
  振华重工                                         5.24          0.517             1.48
  锦州港                                            4.4          0.528             1.22
  九龙山                                           4.81          0.484             1.45
  凌云股份                                        22.45           0.92             3.57
           
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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