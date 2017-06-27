版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 16:18 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月27日

    路透6月27日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:17时,1美元=6.8186人
民币)
   公司名       A股代码        B股代码      A股股价(元)    B股股价(美元)    A/B股比价
  仪电电子                                          7.51            0.686         1.61
  市北高新                                          7.28            0.544         1.96
  大众交通                                          5.53            0.693         1.17
  永生投资                                         10.77            1.208         1.31
  老凤祥                                           48.68             4.01         1.78
  S中纺机                                            8.5            0.444         2.81
  鼎立股份                                         10.94            0.911         1.76
  氯碱化工                                         10.57            0.663         2.34
  双钱股份                                         11.58             0.93         1.83
  海立股份                                          11.1            0.763         2.13
  浦东金桥                                         18.23            1.485         1.80
  外高桥                                           17.88            1.608         1.63
  ST联华                                             9.6            0.983         1.43
  锦江投资                                         17.98            1.404         1.88
  中路股份                                         21.57            1.273         2.49
  金山开发                                         25.36             0.96         3.87
  海欣股份                                          8.86            0.644         2.02
  耀皮玻璃                                          6.69            0.676         1.45
  大江股份                                          6.74            0.556         1.78
  上柴股份                                         15.54            0.781         2.92
  丹化科技                                          6.77             0.42         2.36
  上海三毛                                         14.34             1.12         1.88
  友谊股份                                         16.31            1.513         1.58
  上工申贝                                          13.3            0.977         2.00
  上海机电                                         21.21            2.052         1.52
  宝信软件                                         16.49            1.438         1.68
  上海物贸                                         12.52            0.913         2.01
  自仪股份                                          22.2            1.493         2.18
  上海普天                                         13.91            0.765         2.67
  陆家嘴                                           23.58            1.613         2.14
  华新水泥                                          8.59            0.758         1.66
  锦江股份                                         26.59            2.143         1.82
  鄂尔多斯                                         10.05            0.944         1.56
  华电能源                                          4.45             0.49         1.33
  SST天海                                           5.69            0.511         1.63
  大名城                                            7.67            0.748         1.50
  东方通信                                          6.79            0.616         1.62
  黄山旅游                                         17.48            1.623         1.58
  开开实业                                         13.81            1.006         2.01
  海南航空                                          3.24            0.576         0.82
  ST轻骑                                            9.78            0.526         2.73
  振华重工                                          5.21            0.519         1.47
  锦州港                                            4.37            0.528         1.21
  九龙山                                            4.75            0.483         1.44
  凌云股份                                         21.91            0.918         3.50
               
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐