《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月16日

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
2月16日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:04时,1美元=6.8595人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.74 1.103 2.61 大众交通 6.54 0.734 1.30 永生投资 13.78 1.563 1.29 老凤祥 40.22 3.559 1.65 S中纺机 11.51 0.542 3.10 鼎立股份 12.18 0.806 2.20 氯碱化工 13.91 0.785 2.58 双钱股份 13.24 0.999 1.93 海立股份 13.5 0.81 2.43 浦东金桥 19.05 1.455 1.91 外高桥 21.25 1.684 1.84 ST联华 11.23 1.134 1.44 锦江投资 25.05 1.473 2.48 中路股份 31.89 2.103 2.21 金山开发 38.14 1.098 5.06 海欣股份 11.96 0.795 2.19 耀皮玻璃 9.53 0.746 1.86 大江股份 9.47 0.653 2.11 上柴股份 15.17 0.833 2.65 丹化科技 7.78 0.544 2.08 上海三毛 18.28 1.303 2.05 友谊股份 16.07 1.443 1.62 上工申贝 18.64 1.138 2.39 上海机电 21.03 2.181 1.41 宝信软件 20.09 1.577 1.86 上海物贸 19.4 1.125 2.51 自仪股份 22.35 1.447 2.25 上海普天 32.6 1.22 3.90 陆家嘴 23.74 1.465 2.36 华新水泥 9.61 0.741 1.89 锦江股份 30.89 2.191 2.06 鄂尔多斯 10.58 1.038 1.49 华电能源 5.12 0.507 1.47 SST天海 8.11 0.583 2.03 大名城 8.29 0.789 1.53 东方通信 8.51 0.714 1.74 黄山旅游 15.81 1.383 1.67 开开实业 19.35 1.289 2.19 海南航空 3.42 0.61 0.82 ST轻骑 13.39 0.639 3.05 振华重工 5.33 0.507 1.53 锦州港 4.4 0.528 1.21 九龙山 6.05 0.601 1.47 凌云股份 17.28 1.03 2.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。