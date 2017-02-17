《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月17日

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
2月17日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1港元=0.88503 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.14 7.73 2.51 南玻 11.83 6.09 2.19 深康佳 4.56 2.81 1.83 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠 9.98 4.13 2.73 深深宝 15.91 6.79 2.65 深华发 21.41 6.67 3.63 深赤湾 19.06 12.28 1.75 特力 51.36 12.23 4.75 飞亚达 14.76 7.62 2.19 一致药业 67.07 43.83 1.73 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.40 6.55 1.45 深南电 11.17 5.54 2.28 深纺织 14.96 7.05 2.40 方大集团 14.30 7.63 2.12 深国商 13.26 4.97 3.01 深赛格 10.40 4.81 2.44 宝石 10.21 5.80 1.99 小天鹅 34.65 25.10 1.56 粤高速 7.24 5.40 1.51 晨鸣纸业 12.25 8.68 1.59 ST珠江 10.73 5.67 2.14 美菱电器 7.10 4.49 1.79 大冷股份 10.30 5.93 1.96 粤电力 5.47 3.65 1.69 佛山照明 9.76 6.25 1.76 江铃汽车 27.83 18.99 1.66 沙隆达 13.80 6.74 2.31 苏常柴 9.22 4.75 2.19 威孚高科 24.14 18.14 1.50 古井贡酒 48.85 29.01 1.90 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.71 10.95 1.62 京东方 3.22 2.52 1.44 鲁泰 12.03 9.24 1.47 本钢板材 5.85 2.85 2.32 张裕 35.46 19.63 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。