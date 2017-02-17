《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月17日

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平

路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。