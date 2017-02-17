《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月17日

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
2月17日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:59时,1美元=6.8707人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.14 1.097 2.54 大众交通 6.4 0.731 1.27 永生投资 13.54 1.553 1.27 老凤祥 40.21 3.547 1.65 S中纺机 11.61 0.541 3.12 鼎立股份 12.18 0.803 2.21 氯碱化工 13.49 0.781 2.51 双钱股份 12.87 0.989 1.89 海立股份 13.11 0.807 2.36 浦东金桥 18.59 1.45 1.87 外高桥 20.9 1.675 1.82 ST联华 11.04 1.13 1.42 锦江投资 24.03 1.459 2.40 中路股份 30.35 2.071 2.13 金山开发 36.54 1.086 4.90 海欣股份 11.84 0.791 2.18 耀皮玻璃 9.26 0.742 1.82 大江股份 9.4 0.653 2.10 上柴股份 14.68 0.828 2.58 丹化科技 7.77 0.538 2.10 上海三毛 17.84 1.296 2.00 友谊股份 16.2 1.442 1.64 上工申贝 18.05 1.131 2.32 上海机电 20.71 2.177 1.38 宝信软件 19.45 1.56 1.81 上海物贸 18.55 1.117 2.42 自仪股份 21.59 1.419 2.21 上海普天 32.72 1.21 3.94 陆家嘴 23.22 1.464 2.31 华新水泥 9.36 0.74 1.84 锦江股份 30.2 2.189 2.01 鄂尔多斯 10.22 1.029 1.45 华电能源 5.05 0.505 1.46 SST天海 8.15 0.581 2.04 大名城 8.25 0.787 1.53 东方通信 8.42 0.711 1.72 黄山旅游 15.82 1.375 1.67 开开实业 18.86 1.277 2.15 海南航空 3.38 0.609 0.81 ST轻骑 12.82 0.633 2.95 振华重工 5.21 0.504 1.50 锦州港 4.37 0.53 1.20 九龙山 5.97 0.594 1.46 凌云股份 17.81 1.028 2.52 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。