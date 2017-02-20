《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月20日

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
2月20日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.8722人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.094 2.57 大众交通 6.48 0.736 1.28 永生投资 13.75 1.549 1.29 老凤祥 40.97 3.546 1.68 S中纺机 11.7 0.542 3.14 鼎立股份 12.3 0.813 2.20 氯碱化工 13.6 0.783 2.53 双钱股份 12.94 0.996 1.89 海立股份 13.35 0.81 2.40 浦东金桥 18.77 1.456 1.88 外高桥 20.97 1.699 1.80 ST联华 11.14 1.143 1.42 锦江投资 24.19 1.482 2.38 中路股份 30.08 2.055 2.13 金山开发 36.29 1.086 4.86 海欣股份 11.87 0.8 2.16 耀皮玻璃 9.38 0.751 1.82 大江股份 9.44 0.653 2.10 上柴股份 14.73 0.834 2.57 丹化科技 7.78 0.536 2.11 上海三毛 17.83 1.288 2.01 友谊股份 17.82 1.586 1.64 上工申贝 18.14 1.132 2.33 上海机电 21.07 2.181 1.41 宝信软件 19.66 1.573 1.82 上海物贸 19.39 1.133 2.49 自仪股份 21.59 1.438 2.18 上海普天 32.47 1.202 3.93 陆家嘴 23.38 1.467 2.32 华新水泥 9.53 0.757 1.83 锦江股份 30.38 2.245 1.97 鄂尔多斯 10.35 1.04 1.45 华电能源 5.12 0.51 1.46 SST天海 8.29 0.588 2.05 大名城 8.27 0.788 1.53 东方通信 8.52 0.711 1.74 黄山旅游 15.9 1.38 1.68 开开实业 18.94 1.269 2.17 海南航空 3.45 0.614 0.82 ST轻骑 12.3 0.625 2.86 振华重工 5.48 0.514 1.55 锦州港 4.42 0.534 1.20 九龙山 5.99 0.594 1.47 凌云股份 17.85 1.03 2.52 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +