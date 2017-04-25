《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳 4.30 2.81 1.73 ST中华 9.11 3.87 2.66 ST中冠 8.97 4.09 2.48 深深宝 12.77 5.66 2.55 深华发 21.58 6.27 3.89 深赤湾 22.61 13.44 1.90 特力 41.82 9.93 4.76 飞亚达 13.35 7.06 2.14 一致药 76.33 46.38 1.86 业 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.27 6.11 1.53 深南电 9.85 5.12 2.17 深纺织 10.51 5.93 2.00 方大集 13.40 7.95 1.91 团 深国商 11.69 4.60 2.87 深赛格 8.75 4.03 2.45 宝石 10.17 5.77 1.99 小天鹅 48.15 32.20 1.69 粤高速 7.85 6.04 1.47 晨鸣纸 11.91 9.16 1.47 业 ST珠江 11.85 5.56 2.41 美菱电 6.77 4.43 1.73 器 大冷股 11.04 6.12 2.04 份 粤电力 5.48 3.57 1.74 佛山照 9.66 6.53 1.67 明 江铃汽 25.10 17.96 1.58 车 沙隆达 13.25 6.86 2.18 苏常柴 7.81 4.35 2.03 威孚高 23.88 18.38 1.47 科 古井贡 53.83 31.58 1.93 酒 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽 15.34 10.30 1.68 车 京东方 3.86 2.99 1.46 鲁泰 12.25 9.25 1.50 本钢板 5.13 2.79 2.08 材 张裕 35.44 20.45 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，