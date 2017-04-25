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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 16:04 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日

    路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人
民币)
        
  公司名       A股代码           B股代码       A股股价(元)   B股股价(港元)  A/B股比价
  深物业                                              16.00           7.82        2.31
                                                                            
  南玻                                                10.24           5.64        2.05
                                                                            
  深康佳                                               4.30           2.81        1.73
                                                                            
  ST中华                                               9.11           3.87        2.66
                                                                            
  ST中冠                                               8.97           4.09        2.48
                                                                            
  深深宝                                              12.77           5.66        2.55
                                                                            
  深华发                                              21.58           6.27        3.89
                                                                            
  深赤湾                                              22.61          13.44        1.90
                                                                            
  特力                                                41.82           9.93        4.76
                                                                            
  飞亚达                                              13.35           7.06        2.14
                                                                            
  一致药                                              76.33          46.38        1.86
 业                                                                         
  深深房                                              11.17           5.72        2.21
                                                                            
  ST盛润                                               8.27           6.11        1.53
                                                                            
  深南电                                               9.85           5.12        2.17
                                                                            
  深纺织                                              10.51           5.93        2.00
                                                                            
  方大集                                              13.40           7.95        1.91
 团                                                                         
  深国商                                              11.69           4.60        2.87
                                                                            
  深赛格                                               8.75           4.03        2.45
                                                                            
  宝石                                                10.17           5.77        1.99
                                                                            
  小天鹅                                              48.15          32.20        1.69
                                                                            
  粤高速                                               7.85           6.04        1.47
                                                                            
  晨鸣纸                                              11.91           9.16        1.47
 业                                                                         
  ST珠江                                              11.85           5.56        2.41
                                                                            
  美菱电                                               6.77           4.43        1.73
 器                                                                         
  大冷股                                              11.04           6.12        2.04
 份                                                                         
  粤电力                                               5.48           3.57        1.74
                                                                            
  佛山照                                               9.66           6.53        1.67
 明                                                                         
  江铃汽                                              25.10          17.96        1.58
 车                                                                         
  沙隆达                                              13.25           6.86        2.18
                                                                            
  苏常柴                                               7.81           4.35        2.03
                                                                            
  威孚高                                              23.88          18.38        1.47
 科                                                                         
  古井贡                                              53.83          31.58        1.93
 酒                                                                         
  ST东海                                              15.04           6.90        2.46
                                                                            
  长安汽                                              15.34          10.30        1.68
 车                                                                         
  京东方                                               3.86           2.99        1.46
                                                                            
  鲁泰                                                12.25           9.25        1.50
                                                                            
  本钢板                                               5.13           2.79        2.08
 材                                                                         
  张裕                                                35.44          20.45        1.96
                                                                            
       
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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