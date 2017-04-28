《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月28日

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透4月28日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:48时,1美元=6.8979人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.32 1.059 2.10 大众交通 5.77 0.684 1.22 永生投资 11.91 1.42 1.22 老凤祥 43.49 3.689 1.71 S中纺机 8.94 0.459 2.82 鼎立股份 11.59 0.918 1.83 氯碱化工 10.53 0.645 2.37 双钱股份 10.22 0.891 1.66 海立股份 12.32 0.761 2.35 浦东金桥 17.51 1.462 1.74 外高桥 18.98 1.662 1.66 ST联华 9.88 1.044 1.37 锦江投资 19.58 1.411 2.01 中路股份 25.17 1.804 2.02 金山开发 27.37 1.025 3.87 海欣股份 10.14 0.725 2.03 耀皮玻璃 7.27 0.689 1.53 大江股份 7.96 0.579 1.99 上柴股份 12.26 0.795 2.24 丹化科技 6.43 0.519 1.80 上海三毛 13.79 1.046 1.91 友谊股份 15.37 1.46 1.53 上工申贝 13.24 0.982 1.95 上海机电 21.13 2.115 1.45 宝信软件 16.7 1.495 1.62 上海物贸 14.08 0.939 2.17 自仪股份 19.45 1.5 1.88 上海普天 15.86 0.816 2.82 陆家嘴 23.6 1.598 2.14 华新水泥 9.37 0.797 1.70 锦江股份 26.62 2.169 1.78 鄂尔多斯 11.01 1.004 1.59 华电能源 4.68 0.499 1.36 SST天海 7.22 0.583 1.80 大名城 8.08 0.791 1.48 东方通信 7.03 0.647 1.58 黄山旅游 18.06 1.485 1.76 开开实业 15.22 1.123 1.96 海南航空 3.34 0.617 0.78 ST轻骑 10.34 0.591 2.54 振华重工 5.41 0.521 1.51 锦州港 4.46 0.538 1.20 九龙山 5.24 0.528 1.44 凌云股份 22.79 0.947 3.49 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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