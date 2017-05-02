《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月2日

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
路透5月2日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:11时,1港元=0.88642人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 17.25 8.02 2.43 南玻 10.02 5.57 2.03 深康佳 4.64 2.82 1.86 ST中华 9.55 3.64 2.96 ST中冠 9.03 4.11 2.48 深深宝 12.96 5.18 2.82 深华发 22.68 6.30 4.06 深赤湾 24.69 13.84 2.01 特力 42.08 8.90 5.33 飞亚达 13.21 7.00 2.13 一致药业 76.55 46.19 1.87 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.47 6.14 1.56 深南电 10.20 5.11 2.25 深纺织 10.93 5.60 2.20 方大集团 13.02 7.82 1.88 深国商 11.81 4.50 2.96 深赛格 8.60 3.91 2.48 宝石 10.66 5.82 2.07 小天鹅 46.36 32.05 1.63 粤高速 8.35 6.17 1.53 晨鸣纸业 11.92 8.91 1.51 ST珠江 10.86 5.27 2.32 美菱电器 6.88 4.43 1.75 大冷股份 11.83 6.18 2.16 粤电力 5.30 3.42 1.75 佛山照明 9.68 6.45 1.69 江铃汽车 22.07 16.23 1.53 沙隆达 13.25 6.86 2.18 苏常柴 7.83 4.35 2.03 威孚高科 24.68 18.97 1.47 古井贡酒 48.50 30.48 1.80 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 15.04 10.31 1.65 京东方 4.10 3.28 1.41 鲁泰 12.20 9.15 1.50 本钢板材 5.37 2.82 2.15 张裕 34.00 19.02 2.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开