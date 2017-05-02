《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月2日

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
路透5月2日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:12时,1美元=6.897人民币 CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.07 1.058 2.07 大众交通 5.75 0.686 1.22 永生投资 11.91 1.41 1.22 老凤祥 42.45 3.661 1.68 S中纺机 8.95 0.461 2.81 鼎立股份 11.07 0.899 1.79 氯碱化工 10.81 0.652 2.40 双钱股份 10.32 0.9 1.66 海立股份 12.28 0.757 2.35 浦东金桥 17.25 1.462 1.71 外高桥 18.44 1.659 1.61 ST联华 9.89 1.039 1.38 锦江投资 19.57 1.412 2.01 中路股份 24.88 1.788 2.02 金山开发 28 1.016 4.00 海欣股份 10.18 0.715 2.06 耀皮玻璃 7.1 0.689 1.49 大江股份 8.14 0.582 2.03 上柴股份 12.25 0.791 2.25 丹化科技 6.43 0.52 1.79 上海三毛 13.91 1.044 1.93 友谊股份 15.5 1.46 1.54 上工申贝 13.24 0.981 1.96 上海机电 21.04 2.102 1.45 宝信软件 16.83 1.486 1.64 上海物贸 13.99 0.939 2.16 自仪股份 19.38 1.503 1.87 上海普天 15.62 0.815 2.78 陆家嘴 22.79 1.565 2.11 华新水泥 9.45 0.795 1.72 锦江股份 25.5 2.156 1.71 鄂尔多斯 10.45 0.992 1.53 华电能源 4.68 0.496 1.37 SST天海 7.33 0.577 1.84 大名城 7.8 0.784 1.44 东方通信 7.07 0.647 1.58 黄山旅游 17.71 1.478 1.74 开开实业 15.31 1.118 1.99 海南航空 3.32 0.599 0.80 ST轻骑 10.68 0.598 2.59 振华重工 5.42 0.522 1.51 锦州港 4.51 0.541 1.21 九龙山 5.23 0.528 1.44 凌云股份 24.2 0.945 3.71 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透5月24日 - 金价周三亚洲盘初持稳，上日为下滑0.7%。投资者等待今日稍晚将公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录，以研判升息线索。 0057 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,252.32美元。 美国期金 下跌0.3%，报1,252.1美元。 美元周三盘初持坚，兑其他主要货币从六个半月低位反弹。 美国费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，下个月升息“有明显的可 能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美国联邦储备理 事会(美联储/FED)推迟升息。 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前 美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就 业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未 来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补 助计划支出，同时增加军费开