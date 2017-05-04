《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月4日

《汇市简讯》美元/离岸人民币保持强势，受美元多头走势等因素支撑

0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)