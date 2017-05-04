《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月4日

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透5月4日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88617人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.28 7.96 2.45 南玻 10.02 5.46 2.07 深康佳 4.61 2.81 1.85 ST中华 9.70 3.59 3.05 ST中冠 9.93 4.38 2.56 深深宝 13.20 5.19 2.87 深华发 22.32 6.23 4.04 深赤湾 24.21 13.62 2.01 特力 41.00 9.01 5.14 飞亚达 13.44 6.83 2.22 一致药业 74.98 45.60 1.86 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.59 6.20 1.56 深南电 10.07 5.07 2.24 深纺织 11.74 5.91 2.24 方大集团 12.78 7.78 1.85 深国商 11.81 4.59 2.90 深赛格 8.24 3.72 2.50 宝石 10.34 5.70 2.05 小天鹅 46.18 30.99 1.68 粤高速 8.21 6.17 1.50 晨鸣纸业 11.69 8.86 1.49 ST珠江 11.35 5.37 2.39 美菱电器 6.79 4.40 1.74 大冷股份 10.77 6.10 1.99 粤电力 5.24 3.38 1.75 佛山照明 9.53 6.39 1.68 江铃汽车 21.90 16.40 1.51 沙隆达 12.95 6.80 2.15 苏常柴 7.74 4.37 2.00 威孚高科 24.10 18.70 1.45 古井贡酒 48.76 30.40 1.81 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 14.88 10.39 1.62 京东方 4.15 3.28 1.43 鲁泰 12.27 9.15 1.51 本钢板材 5.24 2.81 2.10 张裕 33.56 18.90 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)