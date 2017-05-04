《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月4日

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透5月4日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8963人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.16 1.068 2.06 大众交通 5.73 0.689 1.21 永生投资 11.76 1.402 1.22 老凤祥 42.27 3.66 1.67 S中纺机 8.93 0.46 2.81 鼎立股份 11.07 0.899 1.79 氯碱化工 10.58 0.659 2.33 双钱股份 10.26 0.906 1.64 海立股份 12.09 0.759 2.31 浦东金桥 17.33 1.46 1.72 外高桥 18.26 1.667 1.59 ST联华 10.26 1.044 1.43 锦江投资 19.35 1.419 1.98 中路股份 24.67 1.778 2.01 金山开发 27.79 1.008 4.00 海欣股份 10.31 0.704 2.12 耀皮玻璃 7.12 0.693 1.49 大江股份 8.16 0.585 2.02 上柴股份 13.16 0.799 2.39 丹化科技 6.88 0.51 1.96 上海三毛 14.17 1.073 1.91 友谊股份 16.14 1.482 1.58 上工申贝 14.03 1.009 2.02 上海机电 21.18 2.112 1.45 宝信软件 16.87 1.497 1.63 上海物贸 14.44 0.961 2.18 自仪股份 19.11 1.486 1.86 上海普天 15.29 0.817 2.71 陆家嘴 22.76 1.575 2.10 华新水泥 9.28 0.79 1.70 锦江股份 24.97 2.158 1.68 鄂尔多斯 10.11 0.999 1.47 华电能源 4.59 0.498 1.34 SST天海 7.04 0.569 1.79 大名城 7.83 0.78 1.46 东方通信 6.98 0.65 1.56 黄山旅游 17.88 1.514 1.71 开开实业 15.46 1.131 1.98 海南航空 3.27 0.589 0.81 ST轻骑 10.43 0.591 2.56 振华重工 5.4 0.526 1.49 锦州港 4.48 0.542 1.20 九龙山 5.19 0.524 1.44 凌云股份 23.22 0.953 3.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)