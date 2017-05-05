《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月5日

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透5月5日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:47时,1港元=0.88635人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.89 7.86 2.42 南玻 9.97 5.40 2.08 深康佳 4.60 2.78 1.87 ST中华 9.40 3.53 3.00 ST中冠 9.30 4.23 2.48 深深宝 13.05 5.14 2.86 深华发 22.20 6.18 4.05 深赤湾 24.05 13.34 2.03 特力 40.27 8.91 5.10 飞亚达 13.45 6.85 2.22 一致药业 74.56 44.30 1.90 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.48 6.18 1.55 深南电 9.79 5.00 2.21 深纺织 11.70 5.92 2.23 方大集团 13.29 7.84 1.91 深国商 11.65 4.58 2.87 深赛格 7.94 3.57 2.51 宝石 10.09 5.65 2.01 小天鹅 47.05 31.19 1.70 粤高速 7.93 6.07 1.47 晨鸣纸业 11.69 9.06 1.46 ST珠江 11.48 5.30 2.44 美菱电器 6.65 4.40 1.71 大冷股份 10.60 6.07 1.97 粤电力 5.18 3.36 1.74 佛山照明 9.47 6.37 1.68 江铃汽车 21.66 16.23 1.51 沙隆达 12.76 6.73 2.14 苏常柴 7.76 4.34 2.02 威孚高科 23.10 17.98 1.45 古井贡酒 46.90 30.00 1.76 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 14.61 10.27 1.60 京东方 4.11 3.30 1.41 鲁泰 12.16 9.11 1.51 本钢板材 5.17 2.79 2.09 张裕 33.10 18.82 1.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。