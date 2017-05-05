《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月5日

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清

路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。