《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月5日

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透5月5日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:48时,1美元=6.8986人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.06 1.057 2.07 大众交通 5.65 0.69 1.19 永生投资 11.5 1.395 1.19 老凤祥 41.64 3.639 1.66 S中纺机 8.6 0.453 2.75 鼎立股份 10.79 0.845 1.85 氯碱化工 10.64 0.659 2.34 双钱股份 10.29 0.902 1.65 海立股份 12.08 0.765 2.29 浦东金桥 17.4 1.45 1.74 外高桥 18.12 1.652 1.59 ST联华 10.37 1.019 1.48 锦江投资 18.82 1.404 1.94 中路股份 24.05 1.723 2.02 金山开发 26.39 0.992 3.86 海欣股份 10.05 0.688 2.12 耀皮玻璃 6.9 0.69 1.45 大江股份 8.04 0.574 2.03 上柴股份 13.52 0.801 2.45 丹化科技 6.83 0.508 1.95 上海三毛 13.9 1.075 1.87 友谊股份 16.12 1.469 1.59 上工申贝 14.29 1.015 2.04 上海机电 20.71 2.08 1.44 宝信软件 16.76 1.497 1.62 上海物贸 14.44 0.961 2.18 自仪股份 18.64 1.469 1.84 上海普天 14.61 0.818 2.59 陆家嘴 22.84 1.559 2.12 华新水泥 8.98 0.743 1.75 锦江股份 25.09 2.15 1.69 鄂尔多斯 9.63 0.972 1.44 华电能源 4.52 0.494 1.33 SST天海 7.13 0.571 1.81 大名城 7.85 0.779 1.46 东方通信 6.8 0.64 1.54 黄山旅游 17.78 1.511 1.71 开开实业 15.05 1.125 1.94 海南航空 3.26 0.589 0.80 ST轻骑 10.11 0.581 2.52 振华重工 5.36 0.515 1.51 锦州港 4.4 0.532 1.20 九龙山 5.11 0.523 1.42 凌云股份 22.49 0.94 3.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） (整理 梁慧仪)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。