《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月11日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月21日

--发展电子支付业务，金管会宣布最新五大开放，即末端设备可整合共用、实体通路或缴税费可免支付指示及再确认、电支帐户金额可移转到同一使用者同机构的电子票证、信用卡可刷电支帐户储值、收付讯息可委外等，最快8、9月可上路。