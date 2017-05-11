《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月11日

中国个股：青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
5月11日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元=0.88633 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.95 2.44 南玻 9.22 5.12 2.03 深康佳 4.35 2.77 1.77 ST中华 8.90 3.42 2.94 ST中冠 7.83 3.96 2.23 深深宝 12.37 5.06 2.76 深华发 21.41 6.01 4.02 深赤湾 23.38 13.01 2.03 特力 39.05 8.35 5.28 飞亚达 12.65 6.68 2.14 一致药业 74.72 44.20 1.91 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.05 5.98 1.52 深南电 8.99 4.78 2.12 深纺织 11.69 5.90 2.24 方大集团 12.29 7.74 1.79 深国商 11.31 4.21 3.03 深赛格 7.77 3.67 2.39 宝石 9.90 5.63 1.98 小天鹅 45.18 31.20 1.63 粤高速 8.19 6.00 1.54 晨鸣纸业 11.06 9.18 1.36 ST珠江 11.22 5.10 2.48 美菱电器 6.22 4.35 1.61 大冷股份 9.88 5.98 1.86 粤电力 5.33 3.42 1.76 佛山照明 9.19 6.31 1.64 江铃汽车 19.61 15.86 1.40 沙隆达 11.74 6.59 2.01 苏常柴 7.25 4.28 1.91 威孚高科 22.06 18.07 1.38 古井贡酒 46.63 29.21 1.80 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 13.41 9.90 1.53 京东方 3.79 3.05 1.40 鲁泰 11.83 9.08 1.47 本钢板材 4.88 2.75 2.00 张裕 32.32 18.70 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
--发展电子支付业务，金管会宣布最新五大开放，即末端设备可整合共用、实体通路或缴税费可免支付指示及再确认、电支帐户金额可移转到同一使用者同机构的电子票证、信用卡可刷电支帐户储值、收付讯息可委外等，最快8、9月可上路。
2359GMT * 欧元/澳元在亚洲时段走强，开盘时涨0.1%--受美元兑澳元涨势引 领 * 今日无重要数据公布，可能陷于区间波动，重点关注新闻消息 * 动量指标小幅走低，五日、10日和20日移动均线向下，显示偏空型 态 * 下一重要支撑位在1.4613，此为2017年涨势的38.2%回档位，此前 在隔夜市场没有跌破 * 纽约盘低点1.4657和稍早亚洲盘高点1.4696为初步支撑/阻力位 * 技术图表： http://reut.rs/2sQSiiy (完) (编译 郑茵 审校 李爽)