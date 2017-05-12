《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠 7.68 3.92 2.21 深深宝 12.52 5.05 2.80 深华发 21.00 5.95 3.98 深赤湾 24.80 13.18 2.12 特力 38.53 8.19 5.31 飞亚达 12.50 6.72 2.10 一致药业 72.84 44.20 1.86 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.24 6.04 1.54 深南电 8.91 4.79 2.10 深纺织 12.09 5.98 2.28 方大集团 7.70 4.87 1.78 深国商 11.44 4.12 3.13 深赛格 7.71 3.62 2.40 宝石 9.89 5.64 1.98 小天鹅 44.70 31.00 1.63 粤高速 8.50 6.08 1.58 晨鸣纸业 11.08 9.34 1.34 ST珠江 11.14 5.04 2.50 美菱电器 6.05 4.30 1.59 大冷股份 9.69 5.98 1.83 粤电力 5.45 3.44 1.79 佛山照明 9.25 6.32 1.65 江铃汽车 19.59 16.10 1.37 沙隆达 11.55 6.53 2.00 苏常柴 7.26 4.28 1.91 威孚高科 22.06 18.00 1.38 古井贡酒 46.10 29.18 1.78 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 13.54 10.22 1.50 京东方 3.80 3.09 1.39 鲁泰 11.83 9.08 1.47 本钢板材 4.84 2.77 1.97 张裕 32.29 18.70 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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