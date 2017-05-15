《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月15日

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
5月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:09时,1港元=0.88569 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.15 7.93 2.44 南玻 9.16 5.15 2.01 深康佳 4.39 2.78 1.78 ST中华 8.70 3.36 2.92 ST中冠 7.74 3.95 2.21 深深宝 12.10 5.00 2.73 深华发 20.12 5.87 3.87 深赤湾 24.36 13.08 2.10 特力 38.20 8.15 5.29 飞亚达 12.35 6.72 2.07 一致药业 73.67 44.36 1.88 深深房 11.17 5.72 2.20 ST盛润 8.27 6.08 1.54 深南电 8.95 4.75 2.13 深纺织 11.31 5.80 2.20 方大集团 7.87 4.95 1.80 深国商 11.79 4.19 3.18 深赛格 7.66 3.63 2.38 宝石 10.19 5.69 2.02 小天鹅 45.36 31.35 1.63 粤高速 8.47 6.08 1.57 晨鸣纸业 11.19 9.44 1.34 ST珠江 10.99 5.07 2.45 美菱电器 5.98 4.33 1.56 大冷股份 9.70 5.99 1.83 粤电力 5.45 3.46 1.78 佛山照明 9.22 6.34 1.64 江铃汽车 19.60 16.18 1.37 沙隆达 12.71 6.87 2.09 苏常柴 7.22 4.28 1.90 威孚高科 22.01 17.95 1.38 古井贡酒 47.85 29.40 1.84 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 13.68 10.20 1.51 京东方 3.88 3.16 1.39 鲁泰 11.83 9.12 1.46 本钢板材 4.83 2.77 1.97 张裕 32.49 18.71 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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