《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月15日

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
5月15日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:12时,1美元=6.8976人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.46 0.665 1.63 市北高新 13.54 1.026 1.91 大众交通 5.32 0.682 1.13 永生投资 11.31 1.33 1.23 老凤祥 41.39 3.672 1.63 S中纺机 7.74 0.445 2.52 鼎立股份 11.34 0.886 1.86 氯碱化工 10.06 0.63 2.32 双钱股份 9.64 0.871 1.60 海立股份 10.8 0.746 2.10 浦东金桥 17.27 1.428 1.75 外高桥 17.21 1.6 1.56 ST联华 9.51 0.959 1.44 锦江投资 17.26 1.375 1.82 中路股份 22.18 1.596 2.01 金山开发 25.14 0.998 3.65 海欣股份 9.05 0.64 2.05 耀皮玻璃 6.49 0.677 1.39 大江股份 7.46 0.57 1.90 上柴股份 13.9 0.766 2.63 丹化科技 6.82 0.485 2.04 上海三毛 13.48 1.069 1.83 友谊股份 14.55 1.41 1.50 上工申贝 14.72 0.99 2.16 上海机电 19.8 2.011 1.43 宝信软件 15.71 1.345 1.69 上海物贸 12.86 0.91 2.05 自仪股份 17.51 1.433 1.77 上海普天 13.9 0.766 2.63 陆家嘴 23.05 1.561 2.14 华新水泥 8.27 0.735 1.63 锦江股份 25.39 2.123 1.73 鄂尔多斯 8.7 0.951 1.33 华电能源 4.5 0.49 1.33 SST天海 6.42 0.544 1.71 大名城 7.82 0.761 1.49 东方通信 6.71 0.617 1.58 黄山旅游 17.92 1.515 1.71 开开实业 14.18 1.07 1.92 海南航空 3.19 0.571 0.81 ST轻骑 8.85 0.539 2.38 振华重工 5.17 0.507 1.48 锦州港 4.21 0.523 1.17 九龙山 4.85 0.497 1.41 凌云股份 20.96 0.927 3.28 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选