《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月16日

《中国重要政经日程》--6月21日-9月3日
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5月16日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88514 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.28 8.17 2.53 南玻 9.33 5.18 2.03 深康佳 4.45 2.79 1.80 ST中华 8.70 3.36 2.93 ST中冠 8.12 4.00 2.29 深深宝 12.38 5.11 2.74 深华发 21.10 5.94 4.01 深赤湾 25.36 13.11 2.19 特力 38.76 8.15 5.37 飞亚达 12.70 6.76 2.12 一致药业 76.01 44.29 1.94 深深房 11.17 5.72 2.21 ST盛润 8.39 6.08 1.56 深南电 9.30 4.82 2.18 深纺织 11.98 5.95 2.27 方大集团 7.90 4.95 1.80 深国商 11.74 4.26 3.11 深赛格 7.94 3.71 2.42 宝石 10.42 5.73 2.05 小天鹅 46.30 32.18 1.63 粤高速 8.80 6.12 1.62 晨鸣纸业 11.42 9.49 1.36 ST珠江 11.10 5.12 2.45 美菱电器 6.08 4.35 1.58 大冷股份 9.79 5.99 1.85 粤电力 5.48 3.48 1.78 佛山照明 9.41 6.37 1.67 江铃汽车 20.00 16.30 1.39 沙隆达 12.74 6.81 2.11 苏常柴 7.36 4.32 1.92 威孚高科 22.54 17.84 1.43 古井贡酒 49.75 29.72 1.89 ST东海 15.04 6.90 2.46 长安汽车 13.92 10.16 1.55 京东方 4.18 3.31 1.43 鲁泰 11.96 9.08 1.49 本钢板材 4.88 2.76 2.00 张裕 33.26 18.80 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
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--佐丹奴称，受季节因素刺激及内地电商业务增长持续，预计将对公司截至今年6月30日止中期业绩增长有正面贡献，同时再次指出可能回购股份。
--两个月前同步停牌的上海莱士与同方股份同时披露停牌进展，公告内容简短却分量十足：同方股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海莱士股东持有的不超过29.9%股份，同时配套募集资金。上海莱士还表示，本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更。公告虽未披露交易金额，但以上海莱士1,000亿市值推算，29.9%股权对应的交易价格可能高达300亿元。