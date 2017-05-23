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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:43 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月23日

    路透5月23日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:41时,1港元=0.88459人民币
HKDCNY=R)
    
  公司名       A股代码          B股代码       A股股价(元)    B股股价(港元)      A/B股比价
  深物业                                             18.17              8.19           2.51
                                                                              
  南玻                                                8.66              5.11           1.92
                                                                              
  深康佳                                              4.45              2.73           1.84
                                                                              
  ST中华                                              7.83              3.02           2.93
                                                                              
  ST中冠                                              7.37              3.74           2.23
                                                                              
  深深宝                                             11.33              5.08           2.52
                                                                              
  深华发                                             19.37              5.60           3.91
                                                                              
  深赤湾                                             22.95             12.44           2.09
                                                                              
  特力                                               35.07              7.18           5.52
                                                                              
  飞亚达                                             12.50              6.69           2.11
                                                                              
  一致药                                             75.75             44.63           1.92
 业                                                                           
  深深房                                             11.17              5.72           2.21
                                                                              
  ST盛润                                              8.26              5.94           1.57
                                                                              
  深南电                                              9.43              4.65           2.29
                                                                              
  深纺织                                             10.83              5.52           2.22
                                                                              
  方大集                                              6.96              4.70           1.67
 团                                                                           
  深国商                                             11.24              4.19           3.03
                                                                              
  深赛格                                              7.45              3.58           2.35
                                                                              
  宝石                                                9.80              5.56           1.99
                                                                              
  小天鹅                                             48.70             31.78           1.73
                                                                              
  粤高速                                              8.23              5.98           1.56
                                                                              
  晨鸣纸                                             11.05              9.48           1.32
 业                                                                           
  ST珠江                                             10.00              4.40           2.57
                                                                              
  美菱电                                              5.80              4.26           1.54
 器                                                                           
  大冷股                                              8.77              5.74           1.73
 份                                                                           
  粤电力                                              5.21              3.37           1.75
                                                                              
  佛山照                                              9.11              6.35           1.62
 明                                                                           
  江铃汽                                             19.21             15.77           1.38
 车                                                                           
  沙隆达                                             11.70              6.41           2.06
                                                                              
  苏常柴                                              6.78              4.20           1.82
                                                                              
  威孚高                                             21.16             16.59           1.44
 科                                                                           
  古井贡                                             49.23             30.55           1.82
 酒                                                                           
  ST东海                                             15.04              6.90           2.46
                                                                              
  长安汽                                             13.70             10.44           1.48
 车                                                                           
  京东方                                              3.98              3.11           1.45
                                                                              
  鲁泰                                               11.69              8.88           1.49
                                                                              
  本钢板                                              4.68              2.75           1.92
 材                                                                           
  张裕                                               32.50             18.79           1.96
                                                                              
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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