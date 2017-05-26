《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月26日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月26日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:36时,1港元=0.88007人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.85 8.03 2.53 南玻 8.85 5.26 1.91 深康佳 4.55 2.70 1.91 ST中华 7.97 3.08 2.94 ST中冠 7.87 3.79 2.36 深深宝 11.15 4.99 2.54 深华发 19.20 5.67 3.85 深赤湾 24.24 12.78 2.16 特力 34.40 7.34 5.33 飞亚达 12.21 6.68 2.08 一致药业 75.60 44.55 1.93 深深房 11.17 5.72 2.22 ST盛润 8.30 6.01 1.57 深南电 9.78 4.74 2.34 深纺织 11.02 5.44 2.30 方大集团 7.08 4.84 1.66 深国商 11.62 4.27 3.09 深赛格 7.61 3.64 2.38 宝石 10.14 5.66 2.04 小天鹅 46.68 30.93 1.71 粤高速 8.50 6.05 1.60 晨鸣纸业 11.54 9.52 1.38 ST珠江 9.91 4.18 2.69 美菱电器 5.97 4.25 1.60 大冷股份 9.44 5.90 1.82 粤电力 5.28 3.41 1.76 佛山照明 9.27 6.40 1.65 江铃汽车 19.49 15.79 1.40 沙隆达 12.08 6.55 2.10 苏常柴 6.75 4.28 1.79 威孚高科 21.75 16.95 1.46 古井贡酒 47.89 30.38 1.79 ST东海 15.04 6.90 2.48 长安汽车 14.13 10.41 1.54 京东方 4.02 3.22 1.42 鲁泰 11.84 8.97 1.50 本钢板材 4.71 2.72 1.97 张裕 33.86 19.27 2.00 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为