独家：百威英博出售啤酒品牌 至少吸引六方求购--消息人士

路透伦敦/华沙11月8日 - 熟知内情的消息人士周二表示，百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)出售的一批啤酒品牌，至少收到六份由同业与并购基金所提交的指示性要约。

根据消息人士，对捷克Pilsner Urquell、波兰Tyskie与Lech等品牌的第一轮竞标周一截止。由于该过程不公开，因此消息人士拒绝具名。

出售这些价值超过50亿欧元(55亿美元)的品牌，是百威英博以逾1,000亿美元买下SABMiller收购案的一部份。该收购案已于上月完成。

消息人士表示，日本朝日啤酒(2502.T)与捷克投资公司PPF Group都提交了收购要约；另外，匈牙利能源集团Mol MOLB.BU也与波兰果汁公司Maspex Wadowice Group及波兰保险公司PZU group PZU.WA联手提交要约。

消息人士称，私募股权投资者Bain Capital以及欧洲的Advent也加入竞标行列，KKR (KKR.N)也与Mid Europa Partners联合提出收购要约。

消息人士称，其它财团包括瑞士投资公司Jacobs Holding和加拿大养老基金PSP Investments，以及来自捷克家族办公室R2G的额外支持。

波兰亿万富翁Sebastian Kulczyk本月早些时候对路透称，他可能动用出售SABMiller股票的部分收益，来收购中东欧的啤酒品牌。消息人士称，近期Kulczyk与KKR牵头的财团进行过磋商，但各方迄今未能达成协议。

据消息人士称，中国华润集团也对该资产感兴趣，但尚不清楚该公司是否提交了竞争性投标。

他们补充说，欧洲私募股权公司BC Partners起初也看中了该业务，但后来退出了竞标。

百威英博、PPF、MOL、Jacobs、PSP、R2G、贝恩资本和BC Partners拒绝置评，未能立即联系上朝日集团、Maspex、PZU、Kulcyk Investment及其他私募股权公司置评。

消息人士预计，可能在下月提交第二轮投标。(完)