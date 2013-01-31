欧洲股市收低 AB Inbev和壳牌下跌拖累

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
* FTSEurofirst 300下滑0.6%,Euro STOXX 50指数跌1.1%
* AB Inbev大跌7.8%,因公司并购墨西哥酿酒商的交易惹来美国官司
* 爱立信升7.6%,因业绩显示业务扭转
路透伦敦1月31日 - 欧洲股市周四下跌,因啤酒商AB Inbev (ABI.BR)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)股价下滑,且一些人士预期股市短期将进一步走弱.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%,报1,164.53点.欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌1.1%,报2,702.98点.
AB Inbev股价大跌7.8%,对大盘拖累最大,此前美国司法部提出诉讼,寻求阻止该公司全面收购墨西哥酒商Grupo Modelo GMODELOC.MX.
皇家荷兰/壳牌石油集团股价也回落2.9%,此前公司公布的第四季业绩逊于预期.
Mirabaud Securities欧洲股票销售部的Rupert Baker说,欧洲股市短期可能回落,但他预期最终将反弹.
爱立信(ERICb.ST)大涨7.6%,表现优于大盘,为FTSEurofirst 300指数表现最好的个股.此前爱立信的关键网络部门销售反弹,增强对爱立信业务扭转过来的希望.
从年初迄今,FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升约3%,德国股市上涨2%,法国股市升约2.5%.
英国富时100指数.FTSE跌0.73%,报6,276.88点;德国DAX指数.GDAXI跌0.45%,报7,776.05点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.87%,报3,732.60点.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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