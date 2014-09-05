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国际财经 | 2014年 9月 5日 星期五 14:53 BJT

瑞士ABB与中国比亚迪合组联盟 研发能源储存系统

路透苏黎世9月5日 - 瑞士自动化技术集团ABB ABBN.VX表示，已和中国的比亚迪结盟研发能源储存系统，寻求电动车充电新方式，并提振使用再生能源资源。

ABB周五声明稿称，双方的合作将侧重于电网连结储能、微电网应用、太阳能及海洋应用，但该公司并未公布这项合作关系的财务细节。(完)

(编译 李婷仪 审校)

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