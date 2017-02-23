ABB韩国高管涉嫌监守自盗 贪污3,000万美元后神秘失踪

路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB(ABBN.S)周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。

据一名韩国消息人士称，这名高管名叫Oh Myeong-se，曾担任过财务工作，而且是ABB韩国公司负责纪律监管的两名官员之一。根据ABB韩国网站上的一份公司在线杂志，员工向他们报告所有行为准则方面的问题。

一名熟悉调查的消息人士称，在2010年之前他还担任ABB合规主管，这个职位负责法律和道德事务。

ABB称，这名高管涉嫌伪造文件，并与第三方共谋窃取公司资金。ABB估计将为此事件提列约1亿美元的税前费用，分析师称该事件让人担心ABB的企业监管。

ABB称，这名高管于2月7日失踪，随后ABB发现重大财务异常。

ABB称这名高管通过73笔交易，总共侵占了357亿韩元(3,131万美元)。警方在调查这名男子的账户。

ABB首席执行官Ulrich Spiesshofer称这起诈骗案“令人震惊”，给公司造成损失并损害了声誉。(完)