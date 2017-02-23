ABB韩国高管涉嫌监守自盗 贪污3,000万美元后神秘失踪

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB(ABBN.S)周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
据一名韩国消息人士称，这名高管名叫Oh Myeong-se，曾担任过财务工作，而且是ABB韩国公司负责纪律监管的两名官员之一。根据ABB韩国网站上的一份公司在线杂志，员工向他们报告所有行为准则方面的问题。
一名熟悉调查的消息人士称，在2010年之前他还担任ABB合规主管，这个职位负责法律和道德事务。
ABB称，这名高管涉嫌伪造文件，并与第三方共谋窃取公司资金。ABB估计将为此事件提列约1亿美元的税前费用，分析师称该事件让人担心ABB的企业监管。
ABB称，这名高管于2月7日失踪，随后ABB发现重大财务异常。
ABB称这名高管通过73笔交易，总共侵占了357亿韩元(3,131万美元)。警方在调查这名男子的账户。
ABB首席执行官Ulrich Spiesshofer称这起诈骗案“令人震惊”，给公司造成损失并损害了声誉。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)