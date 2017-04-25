ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品

路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB(ABBN.S)与美国国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。

AAB在联合声明中称，将把旗下收集设备信息的数字产品与IBM以Watson数据分析软件为特色的人工智能专业技术结合起来。两家公司还将联合开发和销售新产品。(完)