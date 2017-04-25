ABB与IBM在人工智能领域展开合作 将联合开发新产品

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透苏黎世4月25日 - 瑞士工程公司ABB(ABBN.S)与美国国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)签署了合作协议，这是ABB努力加强其在数字技术和物联网领域的地位的最新动作。
AAB在联合声明中称，将把旗下收集设备信息的数字产品与IBM以Watson数据分析软件为特色的人工智能专业技术结合起来。两家公司还将联合开发和销售新产品。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。