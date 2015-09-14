独家：Abbott Healthcare质疑印度称其止咳糖浆成分超标的指控

路透新德里9月14日 - 制药商Abbott Healthcare对印度地方政府称其止咳糖浆样本含有超标可待因的指控提出质疑。这是最近几个月当中，第二家质疑印度当局检验法的跨国企业。

目前尚未证实当局所取样的Phensedyl止咳糖浆是正品还是冒牌货，但可疑的8万瓶产品还没有被收回。

西孟加拉邦的官方检验机构在去年11月首先发现这个问题。

这个先前未报导过的案例，凸显出印度药物及食品监管当局效率不彰且资源缺乏的弱点，以及其造成当地外资及本国企业不确定性、和对消费者的潜在风险。

Abbott Healthcare是雅培制药(ABT.N)旗下企业。雅培制药在印度也有一个上市子公司Abbott India Ltd (ABOT.NS)。

根据几位政府药品官员和路透看到的监管机构和Abbott Healthcare之间的通信，官方检验机构发现，Phensedyl止咳糖浆样本含有的可待因是标示量的两倍以上。

可待因超标会违反印度药品法。喜马偕尔邦监管机构3月向Abbott Healthcare发出“说明理由通知”(show-cause notice)。

Abbott Healthcare于4月底做出的回应，反驳了上述指控，并呼吁监管机构不要采取行动。Abbott Healthcare表示，该公司和第三方对同批次Phensedyl止咳糖浆的样本检测，没发现任何异常。

Abbott Healthcare还要求监管机构提供关于可疑样本以及样本收集方式的更多信息，从而能够判断样本是否为正品并随后采取恰当举措。

“我们正在等待当局的回应，”该公司回答路透的问题时说。(完)

(编译 李婷仪/杜明霞；审校 孙茉莉)

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