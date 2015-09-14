独家：Abbott Healthcare质疑印度称其止咳糖浆成分超标的指控

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透新德里9月14日 - 制药商Abbott Healthcare对印度地方政府称其止咳糖浆样本含有超标可待因的指控提出质疑。这是最近几个月当中，第二家质疑印度当局检验法的跨国企业。
目前尚未证实当局所取样的Phensedyl止咳糖浆是正品还是冒牌货，但可疑的8万瓶产品还没有被收回。
西孟加拉邦的官方检验机构在去年11月首先发现这个问题。
这个先前未报导过的案例，凸显出印度药物及食品监管当局效率不彰且资源缺乏的弱点，以及其造成当地外资及本国企业不确定性、和对消费者的潜在风险。
Abbott Healthcare是雅培制药(ABT.N)旗下企业。雅培制药在印度也有一个上市子公司Abbott India Ltd (ABOT.NS)。
根据几位政府药品官员和路透看到的监管机构和Abbott Healthcare之间的通信，官方检验机构发现，Phensedyl止咳糖浆样本含有的可待因是标示量的两倍以上。
可待因超标会违反印度药品法。喜马偕尔邦监管机构3月向Abbott Healthcare发出“说明理由通知”(show-cause notice)。
Abbott Healthcare于4月底做出的回应，反驳了上述指控，并呼吁监管机构不要采取行动。Abbott Healthcare表示，该公司和第三方对同批次Phensedyl止咳糖浆的样本检测，没发现任何异常。
Abbott Healthcare还要求监管机构提供关于可疑样本以及样本收集方式的更多信息，从而能够判断样本是否为正品并随后采取恰当举措。
“我们正在等待当局的回应，”该公司回答路透的问题时说。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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