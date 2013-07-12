雅培中国销售奶粉降价 幅度最高达12%

路透上海7月12日 - 雅培(ABT.N)7月8日在其网站宣布对中国销售的主力产品系列进行价格调整，下降幅度为4%-12%。这是该公司对中国国家发改委反垄断调查作出的回应。

该公司调整价格的产品包括雅培金装智护100，1阶段到4阶段（罐装），雅培金装小安素（罐装）和雅培金装妈妈喜康素（罐装）。

该公司一位驻中国的发言人周五通过电邮对路透称，公司目前正在实施降价。

中国国家发改委正在对美赞臣(MJN.N)、达能(DANO.PA)、雀巢NESN.VX、雅培和合生元国际(1112.HK)进行反垄断调查。

雀巢、达能和美赞臣已对调查作出回应，调降了他们在中国的婴幼儿奶粉价格。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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