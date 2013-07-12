雅培中国销售奶粉降价 幅度最高达12%

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海7月12日 - 雅培(ABT.N)7月8日在其网站宣布对中国销售的主力产品系列进行价格调整，下降幅度为4%-12%。这是该公司对中国国家发改委反垄断调查作出的回应。
该公司调整价格的产品包括雅培金装智护100，1阶段到4阶段（罐装），雅培金装小安素（罐装）和雅培金装妈妈喜康素（罐装）。
该公司一位驻中国的发言人周五通过电邮对路透称，公司目前正在实施降价。
中国国家发改委正在对美赞臣(MJN.N)、达能(DANO.PA)、雀巢NESN.VX、雅培和合生元国际(1112.HK)进行反垄断调查。
雀巢、达能和美赞臣已对调查作出回应，调降了他们在中国的婴幼儿奶粉价格。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。