焦点：雅培将以250亿美元收购St. Jude 以期扩展心脏设备业务

2012年12月10日，资料图为纽约证交所交的易员们聚集在雅培的交易现场。 REUTERS/Brendan McDermid

路透4月28日 - 雅培制药(Abbott Laboratories) (ABT.N)周四表示，将以250亿美元收购医疗器械生产商St. Jude Medical Inc STJ.N，以扩展心脏设备业务。但投资者担心这项收购可能不会取得预期效果。

医疗设备生产商面临向医院客户提供范围更广泛的产品的压力，而这些客户也经历了一波并购，提升了自己的议价能力。

雅培表示，该项收购将有助于其更有效地与美敦力(Medtronic) (MDT.N)和Boston Scientific Corp (BSX.N)等大型对手竞争。但其股价收盘下跌近8%。

雅培执行长Miles White在与分析师召开的电话会议上力挺这次收购，称在完成收购后的第一个整年内就能提升每股盈余。

雅培称，St. Jude旗下治疗心脏衰竭及心律不齐的装置补充了该公司的心血管产品。White在接受CNBC访问时还说，St. Jude虽经过了数年低成长，但未来几年将有新产品问世。

“St. Jude目前处于较成熟的心律管理设备市场，所以这真的可为雅培整体营收成长率加分吗？”BMO Capital Markets分析师Joanne Wuensch说。

雅培也正寻求以58亿美元收购诊疗检测公司Alere Inc (ALR.N)，而且已计划为收购Alere和St. Jude筹资。不过，由于美国政府正在调查Alere的销售行为，一些投资者对雅培能否完成收购Alere的交易持怀疑态度。

“雅培接连出手并购，已扩大了旗下医疗设备部门，”晨星分析师Debbie Wang说。“而他们进行这些并购后，管理层看来好像并不是非常擅于做出重大革新。”

White表示，收购St. Jude之后，在医院倾向只与两三家供应商打交道的目前环境下，雅培可以更好地与对手竞争。

“最近几年，价格压力已经成为一种生活方式，因此必须通过数量来弥补，”Gabelli Funds的投资组合经理Jeff Jonas表示，并称这两家公司的产品“确实不存在重叠”。

雅培表示，合并后的心血管设备部门年营收将达87亿美元。雅培亦销售营养品，比如婴儿配方奶粉、非专利药和诊断设备。

St. Jude股价收高25.6%，报77.79美元。雅培下跌7.8%，报40.42美元。

**现金加股票**

St. Jude股东每股将收到46.75美元现金，外加0.8708股雅培股票。根据周三雅培股票收盘价计算，这宗收购交易的价值达250亿美元，合每股85美元左右，溢价37%。

雅培称，本项并购可在2017年和2018年为扣除特殊项目后的每股获利分别增加0.21美元及0.29美元。

雅培表示将承担St. Jude的约57亿美元净债务，或者为其进行再融资。雅培预计到2020年之前可节省5亿美元成本。

外界对两家医疗设备公司的合并早已臆测多年。彭博去年夏天曾报导双方在讨论一项交易，但当时遭到雅培否认。

White周四回答分析师提问时说，双方是在去年底才开始讨论。

本项并购案中，雅培的谘询顾问是Evercore和美银美林，St. Jude的财务顾问为Guggenheim Securities。

雅培的法律顾问为Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，而St. Jude的顾问为Gibson, Dunn & Crutcher。(完)