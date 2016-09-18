雅培以约43.3亿美元将旗下眼部护理业务出售给强生

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透9月16日 - 雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)表示，将以约43.3亿美元现金把旗下眼部护理业务出售给强生(JNJ.N)，以侧重于心血管设备和诊断业务。
雅培制药今年以250亿美元收购了医疗器械生产商St. Jude MedicalSTJ.N，并以58亿美元收购了诊断服务商Alere(ALR.N)，以扩大其医疗设施和诊断业务。
雅培在2009年以近14亿美元收购Abbott Medical Optics这块眼科业务。强生周五表示，该业务2015年营收为11亿美元。
华尔街日本稍早报导，雅培与强生洽商向后者出售该业务。
“我们一直在积极地、策略性地调整我们的组合，最近侧重于在心血管器械领域打造领先地位，并扩展诊断业务，”雅培执行长Miles White称。
对于强生而言，该交易将有助于其扩张眼部护理业务。
这笔交易料在2017年第一季完成，料会立即温和提升强生获利。
雅培股价上涨1.82%至41.87美元，强生股价略跌0.32%报118.25美元。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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