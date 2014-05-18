雅培将以29亿美元收购智利CFR

路透5月16日 - 雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)周五宣布将收购智利CFR Pharmaceuticals SACFR.SN，交易金额为29亿美元。此举将使雅培在快速增长的拉美市场的品牌非专利药业务扩大逾两倍。

这是雅培在去年分拆成两个公司并将畅销的风湿关节炎药物给予新公司AbbVie(ABBV.N)以来的头一次收购，当前医药保健行业并购交易已经大为升温。

雅培计划在大约14-15个快速成长的新兴市场国家集中精力发展品牌非专利药业务。

“并非所有地区都一样，某些地区并不是我们特别发展的重点，”公司执行长Miles White在与投资者的电话会议上说。他表示，公司仍在考虑其他交易。

虽然拉美医药市场对大型药企颇有吸引力，但像CFR这样的大型收购机会几乎没有，因为多数企业为小型家族式公司。

雅培将从Weinstein家族控制的一家控股公司手中购买约73%的CFR流通股，并要约收购剩余股份。Weinstein家族在1920年代创立了CFR。

智利反垄断机构--国家经济检察官办公室表示，将对这项交易进行审查，“以评估是否可能存在反竞争风险。”(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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