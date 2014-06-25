雅培制药将以最高4.95亿美元收购俄罗斯药厂VEROPHARM

路透莫斯科6月24日 - 美国医疗保健企业雅培制药(Abbott Laboratories) (ABT.N)周二表示，将最多以4.95亿美元收购俄罗斯药厂Veropharm VRPH.MM； 雅培制药在俄罗斯运营近40年，终于在俄罗斯有了自己的制药厂。

由于俄罗斯经济蹒跚及乌克兰危机，今年俄罗斯境内的企业并购活动乏善可陈。美国企业对俄罗斯的投资尤其受阻，美国政府5月时建议企业高管不要参加俄罗斯举行的一大型投资论坛。

据汤森路透数据，雅培制药收购案是菲利普莫里斯(PM.N)及日本烟草(2914.T)去年12月宣布收购烟草分销商Megapolis以来，美国企业在俄罗斯的最大笔收购案。

俄罗斯最大药厂之一的Veropharm市值为3亿美元，在周二莫斯科证交所收高38.22%。

“俄罗斯中产阶级越加壮大，当中产阶级壮大时，会增长的行业就是医疗保健，”一位交易商称，“人口逐渐老化，俄罗斯确实需要好的药品。如果想得到一部分市场，就得成为当地生产企业，这就是雅培制药本地化生产的方式。”

这是雅培制药进入新兴市场的最新举动，今年稍早该公司以29亿美元收购了智利的CFR Pharmaceuticals SA CFR.SN。

雅培去年一拆为二，将制药业务剥离成为一个新的公司AbbVie (ABBV.N)，并表示计划将品牌仿制药业务聚焦于快速增长的新兴市场。

雅培表示，根据协议，雅培将以3.95-4.95亿美元收购握有Veropharm控股股权的Garden Hills，最终收购价将取决于交易结束时Garden Hills的持股比例。

雅培称，Garden Hills目前持有Veropharm的逾80%股权，交易结束时持股比例料将增至95%以上。

雅培称将使用资产负债表上的现金来进行这项收购，预计该交易将使2015年营收增加1.5亿美元。这项交易将在第四季结束。

雅培1978年开始进入俄罗斯市场，称该交易可以使公司在俄罗斯建立制药基地。Veropharm有三个制药地点：Pokrov、Belgorod和Voronezh。

根据雅培网站，该公司在俄罗斯有1,400名员工。(完)

(编译 于春红/杜明霞；审校 戴素萍)

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