雅培制药收购St. Jude Medical交易获美国反垄断批准--FTC

路透华盛顿12月27日 - 美国联邦贸易委员会(FTC)周二宣布，雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)以250亿美元收购医疗设备生产商St. Jude MedicalSTJ.N的交易已获美国反垄断机构批准。

FTC在声明中称，雅培同意放弃两种心血管手术用医疗器具，从而打消FTC对于该项收购可能压制竞争的担心。

“我们仍在为获得最终监管批准而努力，预计交易可以在年底前或稍晚一点结束，”雅培发言人Elissa Maurer在电邮中说。

公司将把St. Jude的血管闭合装置以及雅培的可操纵式套管这两项产品出售给日本的Terumo(4543.T)。雅培在10月时曾表示，两家公司将出售部分医疗设备业务给Terumo，作价约11.2亿美元，作为完成并购交易的一个步骤。

血管闭合装置用于冠状动脉造影后封住动脉上的小洞，防止流血不止。可操纵式套管用于帮助将导管插入心脏。

欧洲反垄断监管机构11月批准了该交易，条件是剥离这两种设备。

未能立即联系上雅培制药和St. Jude的代表置评。

雅培制药曾表示，这项交易有助于其与更大型的竞争对手进行竞争，譬如像美敦力(Medtronic)(MDT.N)和Boston Scientific (BSX.N)。医院寻求减少供应商数量。

雅培制药已在剥离业务，以便把重心放在心血管设备和诊断业务上。该公司今年早些时候曾以43亿美元，把其医用光学部门出售给了强生(JNJ.N)。该公司2013年把制药业务分拆出来，成为艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)。

雅培制药正在试图取消以58亿美元收购诊断检测产品制造商Alere (ALR.N)的交易。之前，Alere未能提交财务报表以及披露涉及记账和对外销售行为的调查。

两家公司目前都在控告对方。(完)