艾伯维正式放弃收购Shire 将付出16.4亿美元分手费

路透10月20日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)周一表示，已与Shire (SHP.L)达成协议，正式取消对后者的550亿美元收购，并将向其支付16.4亿美元分手费。

艾伯维上周表示，董事会撤销推荐收购Shire，归因于美国政府采取了措施，限制以避税为目的进行的并购。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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