制药商艾伯维对Shire收购价提高至510亿美元 恐仍难如愿

路透伦敦7月8日 - 美国制药商艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)周二将对英国同业Shire(SHP.L)的收购报价提高至301亿英镑(513亿美元)，希望能打动并不情愿的Shire。之前艾伯维曾三次提出收购要约，均被Shire拒绝。

最新收购报价为现金加股票，相当于每股51.15英镑，比艾伯维前次报价46.26英镑高11%，Shire认为之前的报价完全低估了公司估值。Shire在伦敦上市，是从事多动症及罕见疾病药物生产的专业厂商。

行业分析师称，提高后的报价可能还不足以促成交易的达成。Shire表示，公司董事会将开会考虑新报价，并补充指出，公司没有在艾伯维向市场宣布新报价之前收到要约。

Shire股价下跌，因市场对艾伯维没有提出更高价格，或没有提高要约中现金比例感到失望，担心双方也许无法就最后价格达成一致。艾伯维股价也下滑，其收购报价中股票部分的价值也相应下降。

艾伯维很渴望收购Shire，一方面想通过税负倒置策略将税基转移到英国，实现避税，另一方面也为了多样化自己的药物产品组合。艾伯维目前近60%的营收来自畅销类风湿性关节炎药物修美乐(Humira)，但该药的专利将在2016年底到期。

艾伯维在6月25日阐述了收购Shire的战略性理由。公司执行长Richard Gonzalez与Shire股东举行了一系列会谈，力争拿下Shire。

艾伯维称，该公司及财务顾问摩根大通已经与Shire投资者会面并交流。这些投资者代表了Shire的多数股权。

“我认为他们基本上支持这宗交易，可以说这次提高报价是回应我们所收到的回馈信息，”Gonzalez在接受路透电话采访时表示。

他目前敦促股东推动Shire董事会展开协商。

业内分析师表示，提高后的报价增加了让Shire展开讨论的机会，但恐不足以达成这笔交易。

“这让艾伯维接近达成交易，但我不确定这一报价是否肯定能赢得并购，”Atlantic Equities分析师Richard Purkiss表示。

“艾伯维需要的是Shire至少要愿意协商。我不确定这份报价本身是否足以保证促成协商--有可能，但不确定。”

几位分析师对Shire的估价为每股55英镑左右或更高。伯恩斯坦表示，Shire很有可能拒绝最新报价，以争取更好的收购条件。

Gonzalez拒绝透露是否可能进一步提高报价，但称未发现其它竞争者，同时补充道如果Shire拒绝接洽，不排除进行敌意收购的可能。

“我们对所有选项均持开放态度，其中也包括上述选项，”他称。

Jefferies分析师在报告中称，“如果Shire不给出个供讨论的价格，也不打算与艾伯维开始洽谈，我们认为艾伯维有可能会以55英镑的价格进行敌意收购。”

**美国药企垂涎英国同业**

继辉瑞(Pfizer)(PFE.N)上个月欲以1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)告吹后，这是美国制药商第二次尝试收购伦敦上市药企。

艾伯维将收购报价提高为，每一股Shire股票换取22.44英镑现金加0.8568股艾伯维股票。此消息公布后，Shire股价收跌2.6%，报45.30英镑；艾伯维股价亦下跌2.8%。

艾伯维表示，新报价反映出两家企业股东可分享较大的协同效应，并称Shire股东将拥有合并后集团的24%股权。

Gonzalez重申希望马上行动以达成协议，并称合并后Shire资产的价值将高于独立存在时。

根据英国的收购规定，艾伯维7月18日前必须宣布对Shire的确定报价，否则要放弃收购。(完)

(编译 白云/李爽/许娜；审校 郑茵/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。