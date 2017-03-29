农行去年净利增速加快不良率下降 今年把防风险放到更重要位置

路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)称，去年净利增速较上年明显加速，且不良贷款率较上年略放缓，显示农行资产质量有所改善，但不良贷款拨备率持续下降，农行强调今年仍要把防风险放到更重要的位置。

周二刊登在香港联交所的年报显示，农行去年净利增速升至1.86%, 高于上年0.62%，去年末不良贷款率微降至2.37%，低于上年的2.39%；去年全年净利为1,839.41亿元人民币，基本每股收益0.55元，持平于上年。

“当前金融风险易发高发，本行将把防控风险放到更加重要位置，坚持疏堵结合、标本兼治、分类施策，确保案件可控、风险可控。”农行2016年业绩年报指出。

年报指出，截止去年末，农行核心一级资本充足率10.38%，资本充足率为13.04%，上年末分别为10.24%和13.40%；不良贷款拨备覆盖率降至173.40%，上年末则为189.43%；净利息收益率为2.25%，低于上年的2.66%。

农行董事长周慕冰在业绩报告中称，当前中国银行业面临新的机遇和挑战，银行也监管趋严，竞争加剧，有效信贷需求不足，风险持续暴露，对业务发展、经营转型和改革创新提出更高的要求。（完）

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