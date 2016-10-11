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中国财经 | 2016年 10月 11日 星期二 18:41 BJT

农行三季度末“两高一剩”行业不良率降至2.25%

路透北京10月11日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)周二称，截至9月末“两高一剩”行业贷款余额为5,371亿元人民币，占全行法人贷款的9.01%，比年初下降0.34个百分点；“两高一剩”不良率2.25%，较年初下降0.17个百分点，资产质量优于全行平均水平。

农行副行长王纬在银监会新闻发布会上并指出，其中，钢铁、煤炭、化工、纺织、铅铝铜锌相关行业等五大领域实现压降贷款311亿元。

农行半年报业绩显示，该行二季度末不良贷款率为2.4%，上年末为2.39%。（完）

(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)

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