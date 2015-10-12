中国农行计划在伦敦发行双币种绿色债券 为中资行首单

路透香港10月12日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)即将在伦敦市场同时发行人民币、美元计价的绿色债券，总计规模约10亿美元左右，这将是首个中资银行发行的绿色债券。

日前，农业银行正与欧亚投资者会面路演，是次债券最快将于周二晚间完成定价。两笔债券或分为3、5年期，三家评级机构分别给与了A1/A/A评级。

这支债券是中英两国对话政策部分成果的体现。9月21日,在国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本共同主持的第七次中英经济财金对话中提到,“双方支持中国农业银行在伦敦发行以外币和人民币计价的绿色债券”。

9月28日，农行已在官网上公布了绿色债券管理层声明，表明该笔债券资金投向将用于可再生能源、能源效率、可持续废物管理、绿色土地开发、清洁运输、可持续水资源管理等。

该笔债券将由农银国际、巴克莱、汇丰银行、摩根大通担任联席全球协调人，并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人。

今年7月，金风科技在境外发行了首单中资企业绿色债券，规模为3亿美元，票面利率2.5%，期限3年。

绿色债券是为了环境保护、可持续发展或气候减缓和适应项目而开展融资的债券。在资金投向上，需投向可再生能源发展等与绿色发展相关的领域，投资者通常具有绿色偏好或绿色组合的需要，融资期限一般较长。（完）