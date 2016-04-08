中国农发行今年发债量将超万亿 探索债券发行品种创新--副行长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月8日 - 中国农业发展银行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，预计今年政策性金融债券发行量将超过万亿元人民币；继续探索债券发行品种的创新，积极尝试发行扶贫专项债券、绿色债券、超长债等新品种，满足不同投资者需求。
中国金融时报引述殷久勇在农发行2016年度金融债券承销团组建大会的讲话称，将加强农发债二级市场建设，继续通过“小额勤发、滚动发行”的模式，扩大单债规模；还将继续完善承销商的考核激励制度，激励承销商踊跃认购，形成互利共赢的合作机制。
同时加大对债券发行业务的配套支持力度，在拆借、回购、现券交易以及投资主力承销商债券等方面对主力机构予以倾斜，吸引其长期支持农发债。强化农发债收益率曲线及农发债指数建设，提高农发债二级市场流动性；采取标准期限“多债齐发”的模式，形成投资机构的稳定预期，确保农发债主要品种的持续供给。
他还谈到，要利用好国内、国际两个市场，在依托国内市场筹集资金的同时，通过境外发债及海外路演等方式，向境外投资者推介农发行和农发债，提升自身在国际市场的认知度和影响力。
2015年农发行发行境内政策性金融债券8,649.7亿元，发行量创历史新高。截至上年末，农发行境内存量政策性金融债券共106只，余额25,428亿元，较年初增加4,348.5亿元。
殷久勇并表示，农发行将坚持执行政府意志、服务“三农”需求和遵循银行规律“三位一体”职能定位，努力培育发挥政策优势、专业优势和管理优势，全力支持配合国家实施脱贫攻坚、推进农业现代化、新型城镇化建设等重大战略任务。
据其介绍，农发行2015年累计发放贷款16,895.2亿元，同比多投放2,590.9亿元；年末人民币贷款余额34,400.3亿元，比上年末增加6,097.4亿元。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。