中国农发行今年发债量将超万亿 探索债券发行品种创新--副行长

路透上海4月8日 - 中国农业发展银行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，预计今年政策性金融债券发行量将超过万亿元人民币；继续探索债券发行品种的创新，积极尝试发行扶贫专项债券、绿色债券、超长债等新品种，满足不同投资者需求。

中国金融时报引述殷久勇在农发行2016年度金融债券承销团组建大会的讲话称，将加强农发债二级市场建设，继续通过“小额勤发、滚动发行”的模式，扩大单债规模；还将继续完善承销商的考核激励制度，激励承销商踊跃认购，形成互利共赢的合作机制。

同时加大对债券发行业务的配套支持力度，在拆借、回购、现券交易以及投资主力承销商债券等方面对主力机构予以倾斜，吸引其长期支持农发债。强化农发债收益率曲线及农发债指数建设，提高农发债二级市场流动性；采取标准期限“多债齐发”的模式，形成投资机构的稳定预期，确保农发债主要品种的持续供给。

他还谈到，要利用好国内、国际两个市场，在依托国内市场筹集资金的同时，通过境外发债及海外路演等方式，向境外投资者推介农发行和农发债，提升自身在国际市场的认知度和影响力。

2015年农发行发行境内政策性金融债券8,649.7亿元，发行量创历史新高。截至上年末，农发行境内存量政策性金融债券共106只，余额25,428亿元，较年初增加4,348.5亿元。

殷久勇并表示，农发行将坚持执行政府意志、服务“三农”需求和遵循银行规律“三位一体”职能定位，努力培育发挥政策优势、专业优势和管理优势，全力支持配合国家实施脱贫攻坚、推进农业现代化、新型城镇化建设等重大战略任务。

据其介绍，农发行2015年累计发放贷款16,895.2亿元，同比多投放2,590.9亿元；年末人民币贷款余额34,400.3亿元，比上年末增加6,097.4亿元。（完）