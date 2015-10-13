中国农行将在伦敦发行双币种三个期限品种绿色债券

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月13日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)即将在英国伦敦发行三个期限品种的绿色债券，分别为三年期、五年期和两年期；其中，三年期和五年期债券将由美元计价，两年期债券为人民币计价。
两位市场人士周二对路透表示，即将发行的三个债券品种的定价分别为：三年期债券利率将在同期美国国债基础上加145个基点左右，五年期债券利率将在同期美国国债基础上加165个基点左右，而两年期的人民币债券利率将定在4.45%附近。
市场人士并介绍，本次农行发行的绿色债券为固定利率，高等级无担保。
此前，路透报导，农业银行将在伦敦市场同时发行人民币、美元计价的绿色债券，总计规模约10亿美元左右，这将是首个中资银行发行的绿色债券。三家评级机构分别给与了A1/A/A评级。该笔债券将由农银国际、巴克莱、汇丰银行、摩根大通担任联席全球协调人，并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人。
这支债券是中英两国对话政策部分成果的体现。9月21日,在国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本共同主持的第七次中英经济财金对话中提到,“双方支持中国农业银行在伦敦发行以外币和人民币计价的绿色债券”。
9月28日，农行已在官网上公布了绿色债券管理层声明，表明该笔债券资金投向将用于可再生能源、能源效率、可持续废物管理、绿色土地开发、清洁运输、可持续水资源管理等。
绿色债券是为了环境保护、可持续发展或气候减缓和适应项目而开展融资的债券。在资金投向上，需投向可再生能源发展等与绿色发展相关的领域，投资者通常具有绿色偏好或绿色组合的需要，融资期限一般较长。（完）
(发稿 赵红梅/李贺；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。