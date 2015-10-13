中国农行将在伦敦发行双币种三个期限品种绿色债券

路透北京10月13日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)即将在英国伦敦发行三个期限品种的绿色债券，分别为三年期、五年期和两年期；其中，三年期和五年期债券将由美元计价，两年期债券为人民币计价。

两位市场人士周二对路透表示，即将发行的三个债券品种的定价分别为：三年期债券利率将在同期美国国债基础上加145个基点左右，五年期债券利率将在同期美国国债基础上加165个基点左右，而两年期的人民币债券利率将定在4.45%附近。

市场人士并介绍，本次农行发行的绿色债券为固定利率，高等级无担保。

此前，路透报导，农业银行将在伦敦市场同时发行人民币、美元计价的绿色债券，总计规模约10亿美元左右，这将是首个中资银行发行的绿色债券。三家评级机构分别给与了A1/A/A评级。该笔债券将由农银国际、巴克莱、汇丰银行、摩根大通担任联席全球协调人，并联合美银美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富国银行担任账簿管理人。

这支债券是中英两国对话政策部分成果的体现。9月21日,在国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本共同主持的第七次中英经济财金对话中提到,“双方支持中国农业银行在伦敦发行以外币和人民币计价的绿色债券”。

9月28日，农行已在官网上公布了绿色债券管理层声明，表明该笔债券资金投向将用于可再生能源、能源效率、可持续废物管理、绿色土地开发、清洁运输、可持续水资源管理等。

绿色债券是为了环境保护、可持续发展或气候减缓和适应项目而开展融资的债券。在资金投向上，需投向可再生能源发展等与绿色发展相关的领域，投资者通常具有绿色偏好或绿色组合的需要，融资期限一般较长。（完）