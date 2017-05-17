农行称银监会对该行现场检查为常规检查 已进场近一个月

路透北京5月17日 - 针对中国银监会独家检查农行理财业务的传闻，按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)官方微博周二晚间发布声明称，银监会对农行的现场检查是按照年初现场检查计划实施的对国有大型银行一项周期性的常规检查。

声明并称，本次银监会对农行的检查是一次全面检查，涵盖公司治理、风险管理、内部控制、信贷业务、同业理财和数据质量等业务，检查已进场近一个月。

农行强调，协查是现场检查的一种通行做法，本次对农行理财业务的协查是根据现场检查进度实施的多个协查内容之一；目前各项检查正在有序进行，农行各项业务运营正常。

银监会此前发布《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》明确，对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。（完）