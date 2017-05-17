农行称银监会对该行现场检查为常规检查 已进场近一个月

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月17日 - 针对中国银监会独家检查农行理财业务的传闻，按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)官方微博周二晚间发布声明称，银监会对农行的现场检查是按照年初现场检查计划实施的对国有大型银行一项周期性的常规检查。
声明并称，本次银监会对农行的检查是一次全面检查，涵盖公司治理、风险管理、内部控制、信贷业务、同业理财和数据质量等业务，检查已进场近一个月。
农行强调，协查是现场检查的一种通行做法，本次对农行理财业务的协查是根据现场检查进度实施的多个协查内容之一；目前各项检查正在有序进行，农行各项业务运营正常。
银监会此前发布《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》明确，对于同业融资依存度高、同业存单增速快的银行等金融机构，要重点检查期限错配情况及流动性管理有效性。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。